https://uz.sputniknews.ru/20220324/v-kitae-obyasnili-komu-imenno-vygoden-krizis-na-ukraine-23535556.html

В Китае объяснили, кому именно выгоден кризис на Украине

В Китае объяснили, кому именно выгоден кризис на Украине

Ранее в МИД КНР высмеяли двуличие политиков западных стран, регулярно апеллирующих к так называемому "международному сообществу".

2022-03-24T15:21+0500

2022-03-24T15:21+0500

2022-03-24T15:21+0500

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китай

кризис

украина

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ТАШКЕНТ, 24 мар – Sputnik. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что украинский кризис выгоден, в первую очередь, военно-промышленному комплексу США.Китайская сторона регулярно подчеркивает односторонний подход коллективного Запада к возникающим мировым конфликтам и кризисам гуманитарного характера.Спецоперация Россия по защите Донбасса не стала исключением, пишут китайские СМИ. О попытке американцев заставить нейтральные страны осудить действия России на Украине пишет, в частности, газета Global Times.Автор материала отметил, что Вашингтон не пытается разрешить ситуацию, а только "подливает масла в огонь". Ранее Чжао Лицзянь в своем Twitter-аккаунте высмеял двуличие политиков западных стран, регулярно апеллирующих к так называемому "международному сообществу".Китайские власти также потребовали от США отчитаться по биолабораториям, размещенным на Украине. В Пекине заявили, что десятки военно-биологических лабораторий на территории Украины действуют по прямым заказам и в интересах министерства обороны США. Гаспарян о том, что США делали в биолабораториях на Украине — видео >>Ранее Министерство обороны России опубликовало документы, в которых содержится информация о том, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которых насчитывается более 30. В них проводили эксперименты американской военно-биологической программы, в том числе, с возбудителями чумы и сибирской язвы.По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерала-лейтенанта Игоря Кириллова, все необходимое для продолжения военно-биологической программы США уже вывезли из Украины после начала российской специальной военной операции.Кто курировал деятельность биолабораторий на Украине — видео >>Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:

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китай, кризис, украина