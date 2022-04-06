https://uz.sputniknews.ru/20220406/v-bolgarii-proxodit-massovyy-miting-protiv-voennoy-pomoschi-ukraine-23816372.html

В Болгарии проходит массовый митинг против военной помощи Украине

В Болгарии проходит массовый митинг против военной помощи Украине

Митинг против оказания военной помощи Украине организован партией "Возрождение".

2022-04-06T19:11+0500

2022-04-06T19:11+0500

2022-04-06T19:14+0500

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В столице Болгарии Софии перед зданием парламента проходит митинг против оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Болгарское национальное радио.Партия "Возрождение" – организатор акции. Ее лидер Костадин Костадинов призывает к отставке правительства и заявляет, что вмешательство Болгарии в российско-украинский конфликт является недопустимым.Также митингующие осуждают требование парламентской фракции "Демократическая Болгария". Ее представители требуют объявить посла России в Софии Элеонору Митрофанову персоной нон грата.Известно, что в протестах принимают участие несколько сотен человек. В свою очередь, власти города усилили присутствие полицейских и возвели периметр безопасности перед зданием парламента.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также:Протесты в Испании охватили 58 городов - видео

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болгария, митинг, украина