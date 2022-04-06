https://uz.sputniknews.ru/20220406/v-odnoy-iz-krupneyshix-mechetey-kabula-proizoshel-vzryv-23812732.html
В одной из крупнейших мечетей Кабула произошел взрыв
В одной из крупнейших мечетей Кабула произошел взрыв
При взрыве гранаты в мечети столицы Афганистана пострадали люди.
2022-04-06T16:40+0500
2022-04-06T16:40+0500
2022-04-06T16:40+0500
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Взрыв в одной из крупнейших мечетей Кабула произошел в среду во время совершения верующими полуденного намаза. Известно, что взорвалась ручная гранта. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силы безопасности Кабула.Представитель полиции города Халид Задран сообщил, что уже был задержан подозреваемый в подрыве гранаты. В данный момент его допрашивают.Также очевидцы происшествия сообщают, что в результате взрыва гранаты могли пострадать десятки человек. Точное количество пострадавших пока неизвестно.Ранее 3 апреля в столице Афганистана также произошел взрыв из-за брошенной гранаты.Очевидцы сообщили, что взрыв произошел в крупнейшем пункте страны по обмену валюты. Злоумышленник бросил гранату в обменный пункт с целью ограбления. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 20 человек. Жизни большинства из них ничего не грозит.Читайте также:
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кабул, мечеть, взрыв, афганистан, граната
В одной из крупнейших мечетей Кабула произошел взрыв
При взрыве гранаты в одной из мечетей столицы Афганистана пострадали люди.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Взрыв в одной из крупнейших мечетей Кабула произошел в среду во время совершения верующими полуденного намаза. Известно, что взорвалась ручная гранта.
По предварительным данным, пострадали по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на силы безопасности Кабула.
Представитель полиции города Халид Задран сообщил, что уже был задержан подозреваемый в подрыве гранаты. В данный момент его допрашивают.
Также очевидцы происшествия сообщают, что в результате взрыва гранаты могли пострадать десятки человек. Точное количество пострадавших пока неизвестно.
Ранее 3 апреля в столице Афганистана также произошел взрыв из-за брошенной гранаты.
Очевидцы сообщили, что взрыв произошел в крупнейшем пункте страны по обмену валюты. Злоумышленник бросил гранату в обменный пункт с целью ограбления. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 20 человек. Жизни большинства из них ничего не грозит.