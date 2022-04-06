https://uz.sputniknews.ru/20220406/video-smojet-li-zapad-unichtojit-rossiyu-radi-resursov--chestnyy-prognoz-23802634.html

Видео: сможет ли Запад уничтожить Россию ради ресурсов — честный прогноз

Видео: сможет ли Запад уничтожить Россию ради ресурсов — честный прогноз

Что нужно сделать, чтобы выиграть информационную войну? Почему Запад сделал вид, что поверил в бездарную украинскую провокацию в Буче? Ответы — в видео.

2022-04-06T11:22+0500

2022-04-06T11:22+0500

2022-04-06T11:22+0500

видео

запад

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На эти и другие вопросы ответила украинский адвокат, блогер и общественный деятель Татьяна Монтян. В интервью Sputnik эксперт вывела Запад и украинскую власть на чистую воду. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна сможет продолжить сотрудничество с западными странами, однако только при одном условии. Запад ввел новые антироссийские санкции из-за спецоперации по защите жителей Донбасса. По сообщениям Кремля, эти ограничения довольно серьезны, и Россия готовилась к ним заблаговременно.Позднее президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.По его словам, главной целью Запада является усложнить жизнь миллионов людей. Путин добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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2022

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запад, видео