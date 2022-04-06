https://uz.sputniknews.ru/20220406/za-chto-rossiya-boretsya-na-ukraine-23804559.html

За что Россия борется на Украине

За что Россия борется на Украине

Время от времени к операции по освобождению Украины возникают претензии: а в чем именно высший смысл происходящего? Вот мы денацифицируем территорию, но какую картину мира туда несем?

2022-04-06T12:21+0500

2022-04-06T12:21+0500

2022-04-06T12:21+0500

колумнисты

украина

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То есть мало трудиться и страдать на войне, надо еще параллельно окормлять денацифицируемое население духовной пищей. Предъявлять ему — и мировому сообществу — некую идеологию.Я не уверена, нужна ли тут какая-то идеология. На самом-то деле всем заинтересованным сторонам — и русским, и украинцам — все предельно ясно и понятно. Русские пришли освобождать свою землю от нацистов. Мы так уже делали в 1943-1944 годах, ровно на той же территории. Тогда разве что масштаб местного коллаборационизма был поменьше. А так все одно к одному.Но если надо, то можно пояснить. Россия несет на территорию бывшей Украины свою цивилизацию. Она сильно отличается от того, к чему привыкли украинцы у себя за последние тридцать лет.У нас в России не пытают пленных. У нас солдаты не убивают своих же граждан, а потом не устраивают из их трупов инсталляции на потеху западным журналистам. У нас не лгут — именно в этом, кстати, "слабость" нашей военной пропаганды. Разоблачать фейки мы умеем, мастерить их — невозможно, противно.У нас не суют взятки налево-направо: гаишникам, врачам, учителям, медсестрам — как это принято на Украине. У нас практически везде покончено с рэкетом. В России можно открыть свой бизнес, и к тебе не придет на следующий день человек с ружьем. У нас крестные отцы сидят на нарах или пустились в бега, а не подминают под себя целые города и регионы.У нас есть свобода мысли и свобода слова, кстати, совершенно недостижимые для западных стран, на которые так усердно молятся украинцы. В России не сажают в тюрьмы, не пытают и не убивают людей, которые думают иначе.Я понимаю, все это удивительно звучит для украинцев. Но мы тут у себя последние тридцать лет развивались зашкаливающими темпами. А Незалежная в это время деградировала по всем фронтам. Словно в 1991 году русские и украинцы сели в две разные машины времени. Русские поехали в будущее, украинцы — в прошлое. Сейчас нас разделяет уже лет сто."У нас нацизма нет!" — тридцать лет кривлялись жители Украины. Братцы, да у вас людей живьем сжигают и говорят, что это можно, потому что у них "русские паспорта". Какого вам еще нацизма? О чем тут спорить?Подробный разбор: почему провалилась провокация Украины в Буче — видео >>А у нас эта зараза не прижилась — ровно так же, как не зашла она нашему народу и в 1940-е. У нас нет разделения на высшие и низшие расы, мы тут не назначаем какую-нибудь нацию ответственной за все и не травим до смерти ее представителей. Мы никому не запрещаем говорить на родном языке. Мы не учим своих детей убивать. Это мерзко, дорогие украинцы. "Калибры" и "Искандеры" доносят до вас сегодня именно эту простую мысль.Нацизм — это воплощенная ненависть к людям. Такая ненависть, конечно, способна заряжать энергией, давать иллюзию некоего высшего смысла. В ней можно прожить всю жизнь, даже не догадываясь, что варишься в персональном котле своего ада.Но вдолгую это не работает: на больших временных дистанциях заканчивается развалинами Рейхстага и трупами в бункере, вечной виной, стыдом и позором.Российское государство существует больше тысячи лет, и, как бы ни называлось, оно всегда стояло не на ненависти, а на любви к людям. И знаете, дорогие небратья, это себя оправдывает.Не помогли ни адские санкции, ни прямое ограбление россиян Западом, ни разнузданная пропагандистская война, ни cancel culture на максималках. Люди держались и держатся, а рейтинг одобрения спецоперации растет почти тем же темпом, что и рубль.Разные классы и социальные страты общества, десятки наций и народностей, весь этот сложнейший конгломерат российского народа сегодня сплочен и спаян. Мы прекрасно понимаем, что воюем за свою свободу и независимость.Причина этой сплоченности — тот мир между народами, который царит в нашем обществе. Все очень просто. У нас нет нацизма, и это делает нас сильнее. Я доступно объясняю, дорогие украинцы?У нас в России, благодаря долгой работе над собой, смягчились нравы. Любой украинец чувствует эту разницу, едва пересечет границу. Это было хорошо видно еще в мирное время, что уж говорить сейчас?От Советского Союза мы унаследовали и сумели развить мирное, дружественное отношение друг к другу. Любовь к людям — это звучит наивно, смешно, в словаре современного мирового буржуа и слов-то таких нет. Там все больше о лизинге и IPO. Однако именно в этой любви и заключается тайна нашей цивилизации — русской, советской, российской, как ни назови.Запад — Украине: доктор сказал "в морг" — значит, в морг >>Украинцы могут тут посмеяться, конечно. Им вообще приходится очень много и очень натужно юморить. Потому что бессильная ненависть — это то еще мучение, никаких нервов не хватит. Но на самом деле они лучше всех понимают, о чем я говорю.И отчетливо видят, что для русских всегда будут оставаться людьми. Может быть, врагами, но людьми. Мы по-другому не умеем и не хотим.А вот для своих западных хозяев, натравивших их на Россию, они просто расходный материал, биомусор, подопытные зверушки. Был такой толковый философ во Франции — Мишель Фуко. Он еще полвека назад предсказал, что политика западных элит вскоре превратится в "биополитику". Ну то есть себя они будут воспринимать как людей, а подведомственное население как биоматериал.Очень точно было подмечено. Именно так выглядит новая, прошаренная версия фашизма. Именно ее и практикует Запад на современных украинцах. На какое-то время они и впрямь влились в европейское сообщество — только на правах экспериментального материала. Сначала на них ставили опыты в биолабораториях, теперь засылают воевать против русских. Несколько увеличили масштаб эксперимента, только и всего.Послушайте бывшего директора ЦРУ, экс-министра обороны США Леона Панетту: "Давайте не будем заблуждаться, — поясняет он журналистам Bloomberg. — Дипломатия не сработает, если у нас не будет давления (на Россию)… А чтобы добиться давления, надо, честно говоря, идти и убивать русских. И это то, что должны делать украинцы".Наша армия воюет за то, чтобы украинцы перестали это делать. Потом, после победы, мы, возможно, даже набросаем для них какую-нибудь идеологию, если уж они жить не могут без указивок. Хотя суть русской идеи известна украинцам не хуже, чем нам. Она проста и понятна. Эта идея — любовь к людям.Источник: РИА Новости

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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