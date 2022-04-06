https://uz.sputniknews.ru/20220406/23798810.html

Подробный разбор: почему провалилась провокация Украины в Буче — видео

Подробный разбор: почему провалилась провокация Украины в Буче — видео

Sputnik собрал все ляпы и нестыковки самой провальной украинской инсценировки.

2022-04-06T08:59+0500

2022-04-06T08:59+0500

2022-04-06T08:59+0500

видео

украина

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Sputnik собрал все ляпы самой провальной украинской инсценировки.Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал нашумевшие кадры из Киевской области, на которых будто бы запечатлены "погибшие мирные жители".По утверждениям Киева, все они — якобы жертвы российских военных.Лавров назвал эти кадры инсценировкой и напомнил, что российские военные полностью покинули населенный пункт еще 30 марта.На следующий день мэр города заявил, что "все у него в порядке".Кадры же появились лишь через два дня после прибытия в город ВСУ и местных журналистов.Ранее иранский политолог объяснил, почему провокация в Буче – это фейк. Своим мнением о том, кто же истинный организатор, поделился политолог Армен Гаспарян. Читайте также:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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видео, украина