https://uz.sputniknews.ru/20220407/23820582.html

Почему у женщин копится жир на боках и талии объяснил эндокринолог

Почему у женщин копится жир на боках и талии объяснил эндокринолог

Врач-эндокринолог назвал три причины, почему у женщин жир откладывается в области талии.

2022-04-07T08:00+0500

2022-04-07T08:00+0500

2022-04-07T08:00+0500

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эндокринология

женщины

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Эндокринолог Дарья Нечаева рассказала порталу "Доктор Питер" о причинах гормонального живота у женщин.До определенного момента многим женщинам (и большинству мужчин) удается держать себя в форме за счет контроля питания, регулярных походов в спортзал и расширения общей физической активности. Но после 40 лет многие отмечают, что у них преимущественно растет живот, жир концентрируются на талии, и причина тому — гормоны. Бороться с этим типом лишнего веса очень сложно, поскольку жир находится в своеобразных "жировых ловушках".Что такое "гормональный жир"?По происхождению избыточный вес и ожирение принято делить на два типа:Первый тип ожирения связан с перееданием, систематическим избытком калорий, которые просто не сжигаются, когда в организм поступает слишком много энергетических веществ. Проще говоря, живот растет из-за того, что кто-то слишком много ест и мало двигается, любит сладкое, жирное, мучное.Вторичное ожирение с пищевыми привычками не связано, набор избыточного веса развивается по другим причинам. Например, на фоне гормональных нарушений, к которым приводят заболевания эндокринной системы и ее отдельных органов. В этом случае при гормональном сбое растет живот, могут полнеть руки, плечи, лицо и так далее.Причины накопления гормонального жираСреди ключевых причин накопления ненавистного жира в области талии выделяют следующие факторы:Генетическая предрасположенность. Какие гены вы получите от родителей — это загадка, своего рода "лотерея" природы. Если в семье все пухленькие и кругленькие, риск гораздо выше, поэтому о своем питании и активности стоит заботиться сразу, с ранних лет. Надо постараться приучить себя к здоровому питанию и спорту — это может быть довольно сложно, если в семье нет таких традиций, зато есть мнение, что "это у нас кость широкая".Постоянный стресс. Он провоцирует выброс кортизола, стимулирующего накопление подкожного и абдоминального жира. Зачастую в комбинации с кортизолом работают и дурные привычки — заедать стресс шоколадками, запивать алкоголем (а это калории!) В вашем случае снимать стресс нужно в спортзале или на природе, в постели, высыпаясь.Возрастные изменения. По мере старения мы становимся медлительнее, тормозится обмен веществ. Поэтому каждые 10 лет нужно урезать объем порций на 10 процентов. Кроме того, надо следить за своей активностью — спортзал или активный образ жизни должны стать вашими друзьями.Жир — это тоже эндокринный органЛюдям, которые набирают вес, важно понимать, что сама по себе жировая ткань также считается частью эндокринной системы, так как вырабатывает большое количество гормонов и принимает участие в их метаболизме. Поэтому к гормональному сбою вполне может привести простое первичное ожирение. В данном случае схема проста: вы наедаете за зиму лишние килограммы.Отложившиеся на боках и животе жиры начинают производить гормоны, стимулируя "прилипание" в проблемных зонах еще больше лишних килограммов, даже если вы сели на диету и все-таки выползли на прогулки по парку.В этом случае течение ожирения рискует перейти в более серьезную стадию, а женщина или мужчина попадает в своеобразный порочный круг, начиная набирать лишний вес и из-за гормонов, и из-за проблем с питанием.Жир на животе: какой гормон может влиять?К накоплению излишнего жира в проблемных зонах могут приводить различные нарушения в работе эндокринной системы. Например;В зону риска также входят женщины с синдромом поликистозных яичников, который развивается при повышенном уровне мужских половых гормонов — андрогенов.Если человек начал внезапно набирать вес, но при этом не менял ни рацион питания, ни уровень физической активности и в целом продолжает придерживаться привычного образа жизни, это повод обратиться к эндокринологу. Специалист назначит необходимые обследования, чтобы исключить гормональный сбой.Почему чаще всего жир появляется в области животаПодкожная жировая клетчатка "мигрирует" в область живота, когда в организме наблюдается переизбыток кортизола — гормона стресса, вырабатываемого надпочечниками. Такой тип ожирения еще называют абдоминальным ("абдомен" — по-латыни — это живот). Набор веса в области живота считается наиболее опасным фактором с точки зрения перспективы развития сердечно-сосудистых заболеваний: инсультов и инфарктов. Именно поэтому при ожирении врачи обычно рекомендуют сдать анализы на уровень кортизола.Как убрать гормональный живот?Если ожирение вызвано заболеванием эндокринной системы, то лечить в первую очередь необходимо именно ее. После того как гормональный фон придет в норму, масса тела начнет снижаться сама собой. Разумеется, при условии, что человек не будет превышать суточную норму калорий и игнорировать физическую активность.Читайте также: Кардиолог назвала самый полезный продукт в мире

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эндокринология, женщины