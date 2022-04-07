https://uz.sputniknews.ru/20220407/kadyrov-boeviki-polka-azov-otpravlyayutsya-k-bandere-23840727.html

Кадыров: боевики полка "Азов" отправляются к Бандере

Кадыров: боевики полка "Азов" отправляются к Бандере

Глава Чечни рассказал об участи "азовцев" в Мариуполе.

2022-04-07T19:21+0500

2022-04-07T19:21+0500

2022-04-07T19:21+0500

специальная военная операция россии в донбассе

рамзан кадыров

чеченская республика

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Лидер Чечни Рамзан Кадыров опубликовал очередное видео о ходе спецоперации на Украине в своем Telegram-канале. На видео показано, как бойцы чеченских подразделений выбивают украинских националистов из их укрытий. Об этом сообщает Радио Sputnik.На момент провозглашения Донецкой народной республики население Мариуполя составляло около 450 тыс. человек, и город считался вторым по величине в республике. В июне того же года украинские силовики заняли Мариуполь. Его восточные пригороды стали эпицентром конфликта на Украине.Замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов 7 марта 2022 года сообщил, что город окружен, и началась зачистка его районов. В настоящее время в Мариуполе идут бои за освобождение.Среди прочих украинских частей в городе расположен националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела. В четверг представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о завершении основных боев в центральной части города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:

чеченская республика

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рамзан кадыров, чеченская республика