https://uz.sputniknews.ru/20220330/kadyrov-razyasnil-taktiku-ukrainskix-natsionalistov-v-mariupole-23667454.html
Кадыров разъяснил тактику украинских националистов в Мариуполе
Кадыров разъяснил тактику украинских националистов в Мариуполе
Глава Чечни Кадыров: украинские националисты в Мариуполе прячутся за спинами мирных жителей
2022-03-30T20:40+0500
2022-03-30T20:40+0500
2022-03-30T20:40+0500
специальная военная операция россии в донбассе
рамзан кадыров
украина
чеченская республика
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ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские спецназовцы успешно продолжают ликвидировать украинских боевиков нацбатальонов в Мариуполе. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на Telegram-канал лидера Чечни.По словам главы Чечни, националисты не изменяют своим принципам и намеренно выбирают участки для ведения боя, где ещё есть мирные жители. Таким образом, задачи по ведению боевых действий усложняются, поскольку необходимо свести на нет потери среди мирного населения.Ранее, чеченский лидер выступил на масштабном сборе военных сил в Грозном, где высказал свое мнение, что России следует "зайти в Киев и забрать" его.Также он подчеркнул, что чеченские подразделения готовы выехать в любое место, чтобы выполнить любой приказ любой сложности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:
чеченская республика
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рамзан кадыров, украина, чеченская республика
Кадыров разъяснил тактику украинских националистов в Мариуполе
Глава Чечни Кадыров раскритиковал действия украинских боевиков
ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что чеченские спецназовцы успешно продолжают ликвидировать украинских боевиков нацбатальонов в Мариуполе. Об этом сообщает Радио Sputnik
со ссылкой на Telegram-канал лидера Чечни.
"В ходе наступательных действий чеченские силовики оперативно выявляют и уничтожают огневые позиции противника", - рассказывает Кадыров.
По словам главы Чечни, националисты не изменяют своим принципам и намеренно выбирают участки для ведения боя, где ещё есть мирные жители. Таким образом, задачи по ведению боевых действий усложняются, поскольку необходимо свести на нет потери среди мирного населения.
Ранее, чеченский лидер выступил на масштабном сборе военных сил в Грозном, где высказал свое мнение, что России следует "зайти в Киев и забрать" его.
"Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать Киев. Если нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок", – сказал Кадыров.
Также он подчеркнул, что чеченские подразделения готовы выехать в любое место, чтобы выполнить любой приказ любой сложности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.