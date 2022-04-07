https://uz.sputniknews.ru/20220407/sammit-nato-pod-krylom-b-52-morkovka-veduschaya-k-propasti-23843300.html

Саммит НАТО под крылом B-52: "морковка", ведущая к пропасти

Саммит НАТО под крылом B-52: "морковка", ведущая к пропасти

НАТО имеются значительные разногласия относительно дальнейших отношений с РФ.

2022-04-07T21:35+0500

2022-04-07T21:35+0500

2022-04-07T21:35+0500

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Стратегическое поражение на Украинском направлении США стремятся компенсировать активизацией прокси-войны с Россией, консолидацией НАТО и "расширением с востока", а также пытаются усилить альянс за счет нейтральных стран Северной Европы.На саммите в Брюсселе 6 – 7 апреля министры обороны стран НАТО и представители других государств обсуждают, что еще может сделать НАТО "для поддержки Украины", и как помочь "партнерам, уязвимым для российского давления, включая Грузию".Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг жестко обозначил союзникам повестку долгосрочной борьбы с РФ, поскольку российский президент Владимир Путин не изменил "стремление контролировать всю Украину, а также переписать международный порядок". Участники саммита обсуждают разработку новой Стратегической концепции НАТО, необходимой для адаптации Североатлантического альянса к более опасному миру "с китайским лицом".Особенность встречи – приглашение представителей не входящих в НАТО стран: Финляндии, Швеции, Грузии, Украины, а также Австралии, Новой Зеландии, Кореи, Японии. Государства Тихоокеанского региона якобы обеспокоены отказом Китая "осудить ввод российских войск на Украину", и растущей вероятностью аналогичных китайских операций. Заметим, между КНР и нейтральной Австралии – три моря и более 4000 км, а миру на планете угрожают США и НАТО (вспоминаем недавние войны в Югославии, Ираке, Афганистане, Сирии, Ливии).Саммит проходит под прикрытием стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США. Несколько "стратегов" вчера поднялись с британской авиабазы Фэрфорд, облетели Европу, отработали взаимодействие с британскими, датскими, чешскими, венгерскими, греческими и итальянскими истребителями, а также с наземными авианаводчиками из Болгарии и Венгрии (вероятно, последние вызывали огонь на себя – ядерное оружие действует крайне неизбирательно).Театрализованное действо Пентагона наверняка напомнило союзникам о близости Апокалипсиса, и все же в НАТО имеются значительные разногласия относительно дальнейших отношений с РФ.Великобритания, Польша и страны Балтии настроены "поставить Россию на колени". Франция, Германия и Турция считают, что контакты необходимо поддерживать. Не все страны альянса желают втягиваться в войну с Россией, даже в форме самоубийственных санкций. Идеологического единства в НАТО не существует, блок разделен.Поставки "полезным идиотам"НАТО намерена перевооружить ВСУ в ближайшие недели. Основная идея проекта: "Украина может победить Россию, если мир окажет необходимую поддержку". Будто бы не "поддержка" Запада привела Украину к началу российской спецоперации 24 февраля 2022 года.Министр иностранных дел "Незалежной" Дмитрий Кулеба уже традиционно попросил на саммите альянса "самолеты, корабельные ракеты, бронетранспортеры, тяжелые системы ПВО". Для защиты интересов США в Восточной Европе американцы денег не жалеют. Вероятно, кое-что из этого списка Украина получит, и даже с отсрочкой оплаты "кредита" на десятилетия.Американский сенат одобрил новый ленд-лиз для Украины – The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 – беспрецедентное явление со времен Второй мировой. США стремятся создать в зоне НАТО запасы военной техники для дальнейшей транспортировки через границу, организовать логистику, постоянные потоки военной помощи на Украину.Йенс Столтенберг на совместной конференции с Дмитрием Кулебой сегодня дипломатично заметил, что страны альянса многое делают для Украины, стараясь "не допустить эскалации конфликта" – за пределами Украины.Наверное, поэтому все переданные Чехией танки Т-72 и БМП-1 оказались неисправны (ехать могут, а вести прицельный огонь - нет), а Польша не желает ремонтировать их бесплатно. Работы – на месяц и на миллионы долларов. В западном мире Варшава занимает одну из самых жестких позиций в отношении России, считается ведущим поставщиком вооружений для ВСУ, и все же деньги важнее принципов.Глава британского МИД Лиз Трасс сегодня заявила: "Дни Основополагающего акта Россия-НАТО прошли". Великобритания подтвердила поставку Украине бронетехники, но речь идет о десяти разведывательно-дозорных бронеавтомобилях Jackal, а не обещанных ранее самоходных артиллерийских установках.И даже американская партия дронов-камикадзе Switchblade в количестве 110 единиц рассчитана на уничтожение (если повезет оператору) до 100 человек и 10 единиц бронетехники (легкие Switchblade 300 – дальностью до 10 км, Switchblade 600 – до 40 км). На поле боя такие машины погоды не делают.Авиаудары российских войск не позволяют западному и советскому вооружению (наследие Варшавского договора) доехать в точку назначения на Украине.Специалистам ясно, что Россия последовательно достигает своих целей в спецоперации на Украине, и побеждает – по всем показателям. Оружейные поставки НАТО киевскому режиму никогда не принесут желаемого результата, но "гегемонов" вполне устраивает пролонгация гибели десятков тысяч украинских "полезных идиотов" – для "сдерживания" России, "афганизации" Восточной Европы, роста присутствия Армии США (сегодня – до 100 тысяч военнослужащих) и строительства новых, постоянных баз Пентагона. Просто бизнес.Новая стратегия неудачниковНа встрече в Брюсселе главы МИД стран НАТО проводят "мозговой штурм", согласовывают новую стратегическую концепцию альянса перед июньским саммитом в Мадриде. Кроме военной поддержки Украины и "сдерживания" России, атлантисты разрабатывают план борьбы с Китаем – новой "угрозой XXI века". США подталкивают союзников к расширению традиционной зоны ответственности НАТО.Йенс Столтенберг вчера отметил: "Новая стратегическая концепция впервые будет учитывать растущее влияние и политику принуждения Китая на мировой арене, которые представляют собой системный вызов нашей безопасности и нашим демократиям… Потому я ожидаю, что мы согласимся углубить сотрудничество НАТО с нашими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе".На слушаниях в Конгрессе председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли назвал Пекин главным "геостратегическим вызовом" и призвал альянс к коллективному противостоянию Пекину. Предварительно рассматривается расширение традиционной зоны ответственности альянса, который был создан для защиты Европы от советского влияния в 1949 году. Америку не устраивает Китай, который продолжает развивать свой потенциал в различных областях, "каждый день работает над сокращением технологического разрыва с США", намерен "стать равными США в военном плане к 2035 году", и захватить Тайвань к 2027 году". Глава палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена в ближайшие дни посетить Тайвань, чтобы заявить о поддержке его независимости, и это первый за 25 лет визит такого рода. Заметим, территория Тайваня – часть КНР.В обновленной Стратегии национальной обороны на 2022 год (документ направлен в Конгресс США 28 марта) Китай назван "наиболее важным стратегическим конкурентом" Соединенных Штатов и "основной задачей" для Пентагона. Разумеется, союзники и лимитрофы должны идти в кильватере обозначенного курса.На этом фоне официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сегодня вновь заявил о необходимости роспуска НАТО, как продукта холодной войны, отметил негативное отношение Китая к расширению альянса на восток.Комментируя одобрение США поставок оружия Тайваню (в том числе ЗРК Patriot), представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй подчеркнул: "Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, тайваньский вопрос касается коренных интересов Китая и не терпит внешнего вмешательства". Китайская армия "примет эффективные меры для пресечения внешнего вмешательства и попыток добиться независимости Тайваня".После позорного бегства из Афганистана и серии военных неудач в Африке и на Ближнем Востоке стратегам Соединенных Штатов и НАТО мечтается "поставить на колени" РФ и КНР. Противодействие военно-политической экспансии коллективного Запада и прозападных сателлитов Востока станет надежной основой стратегического партнерства России и Китая. И последнее слово всегда останется за РВСН.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramЧитайте также:За кем прилетали в Мариуполь вертолеты ВСУСША бросают Европу под танк

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нато, саммит, пентагон