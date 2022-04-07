https://uz.sputniknews.ru/20220407/v-kashkadare-osudili-finansovyx-julikov-obmanuvshix-sotni-uzbekistantsev-23824858.html
В Кашкадарье осудили финансовых жуликов, обманувших сотни узбекистанцев
В Кашкадарье осудили финансовых жуликов, обманувших сотни узбекистанцев
Граждане купили у мошенников несуществующие акции на 13,7 миллиарда сумов.
2022-04-07T10:42+0500
2022-04-07T10:42+0500
2022-04-07T10:42+0500
общество
узбекистанцы
финансовая пирамида
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Суд Кашкадарьинской области вынес приговор местным жителям, которые продавали населению фальшивых акций иностранных компаний из списка NASDAQ. Мошенников задержали в 2020-м по подозрению в организации финансовой пирамиды.Они представлялись сотрудниками иностранной компании Nasdaq Unique Finance, якобы осуществляющей сделки с акциями компаний, входящих в биржевой список NASDAQ. Им были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Узбекистана "мошенничество", "незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей", "незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества", "легализация доходов, полученных от преступной деятельности". Данные статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком на 15 лет.Богданов рассказал, как бороться с финансовыми пирамидами в Центральной Азии >>В итоге, двоих подсудимых признали виновными и приговорили к 10 годам лишения свободы. Еще двое получили по восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По данным правоохранителей, от действий организаторов пирамиды пострадали 231 человек — граждане купили у мошенников несуществующие акции на 13,7 миллиарда сумов. Читайте также:
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узбекистанцы, финансовая пирамида
В Кашкадарье осудили финансовых жуликов, обманувших сотни узбекистанцев
Граждане купили у мошенников несуществующие акции на 13,7 миллиарда сумов.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Суд Кашкадарьинской области вынес приговор местным жителям, которые продавали населению фальшивых акций иностранных компаний из списка NASDAQ.
Мошенников задержали в 2020-м по подозрению в организации финансовой пирамиды.
Они представлялись сотрудниками иностранной компании Nasdaq Unique Finance, якобы осуществляющей сделки с акциями компаний, входящих в биржевой список NASDAQ.
Им были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Узбекистана "мошенничество", "незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей", "незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества", "легализация доходов, полученных от преступной деятельности".
Данные статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком на 15 лет.
В итоге, двоих подсудимых признали виновными и приговорили к 10 годам лишения свободы. Еще двое получили по восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
По данным правоохранителей, от действий организаторов пирамиды пострадали 231 человек — граждане купили у мошенников несуществующие акции на 13,7 миллиарда сумов.