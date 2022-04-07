https://uz.sputniknews.ru/20220407/v-kashkadare-osudili-finansovyx-julikov-obmanuvshix-sotni-uzbekistantsev-23824858.html

В Кашкадарье осудили финансовых жуликов, обманувших сотни узбекистанцев

В Кашкадарье осудили финансовых жуликов, обманувших сотни узбекистанцев

Граждане купили у мошенников несуществующие акции на 13,7 миллиарда сумов.

2022-04-07T10:42+0500

2022-04-07T10:42+0500

2022-04-07T10:42+0500

общество

узбекистанцы

финансовая пирамида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/07/20814518_0:511:2049:1663_1920x0_80_0_0_a7f05c52e76990132776bc7b401531bf.jpg

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Суд Кашкадарьинской области вынес приговор местным жителям, которые продавали населению фальшивых акций иностранных компаний из списка NASDAQ. Мошенников задержали в 2020-м по подозрению в организации финансовой пирамиды.Они представлялись сотрудниками иностранной компании Nasdaq Unique Finance, якобы осуществляющей сделки с акциями компаний, входящих в биржевой список NASDAQ. Им были предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Узбекистана "мошенничество", "незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей", "незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества", "легализация доходов, полученных от преступной деятельности". Данные статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком на 15 лет.Богданов рассказал, как бороться с финансовыми пирамидами в Центральной Азии >>В итоге, двоих подсудимых признали виновными и приговорили к 10 годам лишения свободы. Еще двое получили по восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По данным правоохранителей, от действий организаторов пирамиды пострадали 231 человек — граждане купили у мошенников несуществующие акции на 13,7 миллиарда сумов. Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистанцы, финансовая пирамида