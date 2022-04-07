https://uz.sputniknews.ru/20220407/v-ramkax-shos-uzbekistan-obsudit-sotrudnichestvo-v-nauchno-texnicheskoy-sfere-23829140.html

Заседание ШОС в Ташкенте: что обсуждают стороны и какие цели наметили

Заседание ШОС в Ташкенте: что обсуждают стороны и какие цели наметили

Встреча проходит в рамках председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества в 2021-2022 годах.

2022-04-07T12:40+0500

2022-04-07T12:40+0500

2022-04-07T12:49+0500

шос

наука

техника

председательство

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/02/19053553_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21384ee3faea20ef65d217be77150abe.jpg

ТАШКЕНТ, 7 апр – Sputnik. В Ташкенте 7-8 апреля проходит заседание постоянной действующей рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Участники обсуждают план по научно-техническому взаимодействию, а также программу совместного развития искусственного интеллекта. Программа сотрудничества инициирована Узбекистаном.Планируется, что сегодня, 7 апреля, стороны согласуют эти два основных документа.Известно, что Россию на заседании представляет исполнительный директор Аналитического центра международного научно-технологических и образовательных программ (МНиОП) Ирина Куклина.Аналитический центр МНиОП — экспертная организация по вопросам международного научно-технического сотрудничества. Он осуществляет экспертно-аналитическое сопровождение двусторонних и многосторонних конкурсных процедур совместно с финансирующими организациями и ведомствами зарубежных стран.Помимо этого, в рамках ШОС российская сторона предложила механизм реализации совместных многосторонних научно-исследовательских инновационных проектов.Напомним: в 2021-2022 годах в ШОС председательствует Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября этого года в Самарканде.В рамках председательства Узбекистана в ШОС запланировано проведение более 80 мероприятий, 30 из которых — на министерском уровне, отметил замглавы МИД Узбекистана Владимир Норов.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шос, наука, техника, председательство