https://uz.sputniknews.ru/20220407/v-ssha-pokazali-yavnye-uliki-protiv-vsu-v-buche-23841163.html

В США показали явные улики против ВСУ в Буче

В США показали явные улики против ВСУ в Буче

Немыслимая провокация в Киевской области оказалась специальной операцией украинских силовиков по истреблению "пособников" российских военных.

2022-04-07T21:15+0500

2022-04-07T21:15+0500

2022-04-07T21:15+0500

сша

специальная военная операция россии в донбассе

киев

украина

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Мирные жители в украинской Буча были убиты силами ВСУ. Об этом заявил американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер, передает Sputnik Таджикистан.В рамках вебинара, посвященного ситуации на Украине, эксперт показал сообщение военных Российской армии, которые занимали населенный пункт в течение нескольких недель и были в хороших отношениях с местными жителями."У них было налажено что-то вроде бартера: они обменивали свои сухпайки на продукты. Жители Бучи давали им яйца, молоко, сыр, а россияне отдавали свои сухпайки, муку, соль, сахар, мясо", - заявил он.Затем, по словам Риттера, после ухода ВС РФ из города все участвовавшие в этом обмене рассматривались как коллаборационисты.Эксперт подчеркнул, что из заявления украинской Национальной полиции известно о планируемой зачистке Бучи от тех самых "пособников". Она была назначена на первое апреля.Эти действия, уверен аналитик, противоречат российскому подходу, который заключается в минимизации жертв среди мирных граждан Украины, чего нельзя сказать о властях Киева."У нас есть видеозапись, где украинская полиция, а именно группа "Азов"*, гордо заявляет, что направляется на сафари. Название украинского специального полицейского подразделения, которое вошло в Бучу, было "Сафари", - отмечает Риттер.Целью этой операции стала ликвидация "коллаборационистов" с последующей съемкой "чудовищных зверств" Российской армии и распространением в СМИ.Эксперт обращает внимание на кадры с убитыми: у большинства погибших на рукавах белые повязки - их использует ВС РФ для опознавания свой-чужой."В случае, когда у них (погибших - прим. ред.) нет белой повязки, то ее нет, потому что ею связали им руки за спиной. Эти люди были убиты. Не русскими, а украинцами", - объясняет аналитик.Риттер также указывает на сохранность тел, которые не выглядят как пролежавшие несколько дней.Кроме того, есть свидетельство мексиканского журналиста. Он сообщал, что во время съемок погибших видел свежую кровь."Эти люди были убиты 1 апреля украинской Национальной полицией. А затем президент США выходит и говорит, что это военное преступление, совершенное русскими, и Владимир Путин должен быть привлечен к ответу в Гааге. Это война пропаганды, не похожая ни на что из того, что мы видели в наше время", - заключил специалист.Напомним, недавно в зарубежных изданиях и социальных сетях появились фото и видео, на которых запечатлены тела убитых жителей украинского города Буча. Запад поспешил обвинить в расправе над населением российских военных.В Минобороны РФ назвали опубликованные кадры провокацией киевского режима, а также подчеркнули, что ни один житель города не пострадал за время нахождения населенного пункта под контролем армии России.

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сша, киев, украина