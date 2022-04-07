В тракторном парке произошел пожар — видео
13:20 07.04.2022 (обновлено: 13:28 07.04.2022)
В МЧС сообщили о возгорании в махалле "Навруз" Акдарьинского района.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Самарканде загорелось здание автотракторного парка.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Самарканда.
"Сегодня, 7 апреля, в 05:56 в автотракторном парке "АгроСервис", расположенном по улице Узбекистана, махалле "Навруз" Акдарьинского района Самаркандской области возник пожар, в отдел ФВ поступило сообщение", — заявили в МЧС.
На место вызвали пятерых пожарных. Огонь возник в 6:00 и был полностью потушен в 06:50.
В результате пожара повреждено 150 квадратных метров кровли и внутренних помещений токарного цеха тракторного парка.
По сообщению спасателей, пострадавших и погибших нет.
Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются.
До этого утром крупный пожар вспыхнул на рынке в Талгаре.