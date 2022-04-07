https://uz.sputniknews.ru/20220407/v-traktornom-parke-proizoshel-pojar-23830208.html

В тракторном парке произошел пожар — видео

В тракторном парке произошел пожар — видео

В МЧС сообщили о возгорании в махалле "Навруз" Акдарьинского района.

2022-04-07T13:20+0500

2022-04-07T13:20+0500

2022-04-07T13:28+0500

происшествия

мчс

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/07/23830370_0:100:1164:755_1920x0_80_0_0_405c6cd01e54e2c5c6c885099f4366c2.jpg

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Самарканде загорелось здание автотракторного парка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Самарканда."Сегодня, 7 апреля, в 05:56 в автотракторном парке "АгроСервис", расположенном по улице Узбекистана, махалле "Навруз" Акдарьинского района Самаркандской области возник пожар, в отдел ФВ поступило сообщение", — заявили в МЧС. На место вызвали пятерых пожарных. Огонь возник в 6:00 и был полностью потушен в 06:50.В результате пожара повреждено 150 квадратных метров кровли и внутренних помещений токарного цеха тракторного парка.По сообщению спасателей, пострадавших и погибших нет.Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются.До этого утром крупный пожар вспыхнул на рынке в Талгаре.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мчс, пожар