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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20220407/v-traktornom-parke-proizoshel-pojar-23830208.html
В тракторном парке произошел пожар — видео
В тракторном парке произошел пожар — видео
В МЧС сообщили о возгорании в махалле "Навруз" Акдарьинского района.
2022-04-07T13:20+0500
2022-04-07T13:28+0500
происшествия
мчс
пожар
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Самарканде загорелось здание автотракторного парка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Самарканда."Сегодня, 7 апреля, в 05:56 в автотракторном парке "АгроСервис", расположенном по улице Узбекистана, махалле "Навруз" Акдарьинского района Самаркандской области возник пожар, в отдел ФВ поступило сообщение", — заявили в МЧС. На место вызвали пятерых пожарных. Огонь возник в 6:00 и был полностью потушен в 06:50.В результате пожара повреждено 150 квадратных метров кровли и внутренних помещений токарного цеха тракторного парка.По сообщению спасателей, пострадавших и погибших нет.Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются.До этого утром крупный пожар вспыхнул на рынке в Талгаре.
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мчс, пожар

В тракторном парке произошел пожар — видео

13:20 07.04.2022 (обновлено: 13:28 07.04.2022)
© Пресс-служба ФСБ по Самаркандской областиПожар в МТП Акдарьинского района
Пожар в МТП Акдарьинского района - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2022
© Пресс-служба ФСБ по Самаркандской области
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В МЧС сообщили о возгорании в махалле "Навруз" Акдарьинского района.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Самарканде загорелось здание автотракторного парка.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Самарканда.

"Сегодня, 7 апреля, в 05:56 в автотракторном парке "АгроСервис", расположенном по улице Узбекистана, махалле "Навруз" Акдарьинского района Самаркандской области возник пожар, в отдел ФВ поступило сообщение", — заявили в МЧС.

На место вызвали пятерых пожарных. Огонь возник в 6:00 и был полностью потушен в 06:50.

В результате пожара повреждено 150 квадратных метров кровли и внутренних помещений токарного цеха тракторного парка.

По сообщению спасателей, пострадавших и погибших нет.

Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются.
До этого утром крупный пожар вспыхнул на рынке в Талгаре.
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