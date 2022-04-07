https://uz.sputniknews.ru/20220407/vstrecha-v-bryussele-o-chem-dogovorilis-pashinyan-i-aliev-23827783.html

Встреча в Брюсселе: о чем договорились Пашинян и Алиев

Встреча в Брюсселе: о чем договорились Пашинян и Алиев

В Бельгии 6 апреля состоялась трехсторонняя встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

2022-04-07T11:41+0500

2022-04-07T11:41+0500

2022-04-07T11:43+0500

политика

никол пашинян

ильхам алиев

шарль мишель

брюссель

бельгия

армяно-азербайджанский конфликт вокруг нагорного карабаха

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам трехсторонней встречи с председателем Европейского совета (Евросовет) Шарлем Мишелем 6 апреля в Брюсселе поручили своим министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам между Ереваном и Баку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.Также в ходе трехсторонней встречи, которая прошла в формате рабочего обеда, была достигнута договоренность о создании специальной комиссии.Известно, что комиссия будет помимо прочего заниматься вопросами обеспечения безопасности и стабильности по периметру границы.Во время переговоров премьер Армении сообщил о ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, а также подчеркнул гуманитарные проблемы, возникшие в результате последних действий со стороны Азербайджана.После переговоров глава Евросовета Шарль Мишель заявил о достижении сторонами значительного прогресса.Вместе с тем, он затруднился дать прогноз относительно сроков подписания договора между двумя государствами.Отметим, что трехсторонним переговорам в Брюсселе предшествовали отдельные встречи главы Евросовета с лидерами Армении и Азербайджана.Ранее глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов 11 марта сделал заявление турецким СМИ, что Азербайджан представил Армении предложение о базовых принципах для установления отношений между двумя государствами.Глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева позднее пояснила, что в предложения Баку отражают пять базовых принципов нормализации отношений с Арменией. В частности, взаимное признание государствами суверенитета и территориальной целостности двух, а также отказ от территориальных претензий.В министерстве иностранных дел Армении, в свою очередь, заявили, что Ереван дал ответ на предложения Азербайджана и обратился к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой организовать переговоры по мирному договору с Баку на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского заключительного акта.Читайте также:Азербайджан вывел войска из села Фурух в Нагорном Карабахе

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никол пашинян, ильхам алиев, шарль мишель, брюссель, бельгия, армяно-азербайджанский конфликт вокруг нагорного карабаха