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Встреча в Брюсселе: о чем договорились Пашинян и Алиев
Встреча в Брюсселе: о чем договорились Пашинян и Алиев
В Бельгии 6 апреля состоялась трехсторонняя встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
2022-04-07T11:41+0500
2022-04-07T11:43+0500
политика
никол пашинян
ильхам алиев
шарль мишель
брюссель
бельгия
армяно-азербайджанский конфликт вокруг нагорного карабаха
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам трехсторонней встречи с председателем Европейского совета (Евросовет) Шарлем Мишелем 6 апреля в Брюсселе поручили своим министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам между Ереваном и Баку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.Также в ходе трехсторонней встречи, которая прошла в формате рабочего обеда, была достигнута договоренность о создании специальной комиссии.Известно, что комиссия будет помимо прочего заниматься вопросами обеспечения безопасности и стабильности по периметру границы.Во время переговоров премьер Армении сообщил о ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, а также подчеркнул гуманитарные проблемы, возникшие в результате последних действий со стороны Азербайджана.После переговоров глава Евросовета Шарль Мишель заявил о достижении сторонами значительного прогресса.Вместе с тем, он затруднился дать прогноз относительно сроков подписания договора между двумя государствами.Отметим, что трехсторонним переговорам в Брюсселе предшествовали отдельные встречи главы Евросовета с лидерами Армении и Азербайджана.Ранее глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов 11 марта сделал заявление турецким СМИ, что Азербайджан представил Армении предложение о базовых принципах для установления отношений между двумя государствами.Глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева позднее пояснила, что в предложения Баку отражают пять базовых принципов нормализации отношений с Арменией. В частности, взаимное признание государствами суверенитета и территориальной целостности двух, а также отказ от территориальных претензий.В министерстве иностранных дел Армении, в свою очередь, заявили, что Ереван дал ответ на предложения Азербайджана и обратился к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой организовать переговоры по мирному договору с Баку на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского заключительного акта.Читайте также:Азербайджан вывел войска из села Фурух в Нагорном Карабахе
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никол пашинян, ильхам алиев, шарль мишель, брюссель, бельгия, армяно-азербайджанский конфликт вокруг нагорного карабаха

Встреча в Брюсселе: о чем договорились Пашинян и Алиев

11:41 07.04.2022 (обновлено: 11:43 07.04.2022)
© Официальный сайт президента Азербайджанской РеспубликиВ Брюсселе состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза и премьер-министром Армении в формате рабочего обеда
В Брюсселе состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза и премьер-министром Армении в формате рабочего обеда - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2022
© Официальный сайт президента Азербайджанской Республики
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В Бельгии 6 апреля состоялась трехсторонняя встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам трехсторонней встречи с председателем Европейского совета (Евросовет) Шарлем Мишелем 6 апреля в Брюсселе поручили своим министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам между Ереваном и Баку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.
Также в ходе трехсторонней встречи, которая прошла в формате рабочего обеда, была достигнута договоренность о создании специальной комиссии.
"По итогам встречи достигнута договоренность в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации границы между Арменией и Азербайджаном", - заявили в пресс-службе правительства Армении.
Известно, что комиссия будет помимо прочего заниматься вопросами обеспечения безопасности и стабильности по периметру границы.
Во время переговоров премьер Армении сообщил о ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, а также подчеркнул гуманитарные проблемы, возникшие в результате последних действий со стороны Азербайджана.
После переговоров глава Евросовета Шарль Мишель заявил о достижении сторонами значительного прогресса.
"Для ЕС очень важна стабильность и процветание Закавказья, поэтому мы вовлечены в поддержку всех позитивных усилий, строительства мер доверия. Сегодня мы добились значительного прогресса. Мы договорились запустить процесс мирных переговоров для подготовки возможного мирного договора, обсуждения всех необходимых составляющих такого договора", - сказал Мишель.
Вместе с тем, он затруднился дать прогноз относительно сроков подписания договора между двумя государствами.
"Я не недооцениваю вызовы и сложности, имеющиеся у обеих сторон, но чувствую, что есть общее желание двигаться вперед. Уверен, что сегодня мы сделали важный шаг. Процесс сегодня стартовал", - подчеркнул глава Евросовета.
Отметим, что трехсторонним переговорам в Брюсселе предшествовали отдельные встречи главы Евросовета с лидерами Армении и Азербайджана.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов 11 марта сделал заявление турецким СМИ, что Азербайджан представил Армении предложение о базовых принципах для установления отношений между двумя государствами.
Глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева позднее пояснила, что в предложения Баку отражают пять базовых принципов нормализации отношений с Арменией. В частности, взаимное признание государствами суверенитета и территориальной целостности двух, а также отказ от территориальных претензий.
В министерстве иностранных дел Армении, в свою очередь, заявили, что Ереван дал ответ на предложения Азербайджана и обратился к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой организовать переговоры по мирному договору с Баку на основе Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкского заключительного акта.
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