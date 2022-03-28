https://uz.sputniknews.ru/20220328/azerbaydjan-otvel-voyska-iz-nagornogo-karabaxa-23599996.html

Азербайджан вывел войска из села Фурух в Нагорном Карабахе

Азербайджан вывел войска из села Фурух в Нагорном Карабахе

В Минобороны России заявили, что военнослужащие дважды нарушили режим прекращения огня. В результате конфликта четыре человека получили ранения.

2022-03-28T12:00+0500

2022-03-28T12:00+0500

2022-03-28T12:05+0500

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Азербайджан после переговоров вывел войска из района населенного пункта Фурух в Нагорном Карабахе.Об этом сообщили в Министерстве обороны России.До этого азербайджанская армия вторглась в зону ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе."По результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух", – приводит РИА Новости фрагмент комментария Минобороны.С сентября 2020 года в Нагорном Карабахе снова начались военные действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта. В том же году, десятого ноября сторонам удалось заключить перемирие при посредничестве России.При участии Москвы Баку и Ереван договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.Азербайджан и Армения также решили остановиться на занятых позициях. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Позже, в регионе разместились российские миротворцы.До этого сообщалось, что в Нагорном Карабахе отвергли обвинения в обстреле азербайджанских позиций.Обострившуюся ситуацию удалось стабилизировать благодаря переговорам российских миротворцев с участниками сторон конфликтаКонфликт в Нагорном КарабахеВооруженные действия в Нагорном Карабахе регулярно вспыхивают с 1987 года. Это этнополитический конфликт между азербайджанцами и армянами.В последний раз он возобновился 27 сентября 2020-го. До сих пор неизвестно, какая страна первой начала боевые действия, при этом Армения и Азербайджан обменялись взаимными обвинениями в обстрелах.Конфликт продолжался более месяца и был приостановлен вмешательством президента России Владимира Путина.Главной мерой, направленной на прекращение огня, стало подписание соглашения, предусматривающего возвращение Арменией Азербайджану занятых территорий.Документ был подписан в ночь с 9 на 10 ноября. С этого момента боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились.Условия соблюдения соглашений контролируют российские миротворцы. Они помогали и беженцам, проводят работы по разминированию территорий и восстанавливают инфраструктуры местных городов.Читайте также:На границе Армении и Азербайджана вновь обострениеСнова выстрелы: Армения и Азербайджан нарушили перемирие

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