https://uz.sputniknews.ru/20220408/kitay-nazval-pervoistochnik-ukrainskogo-krizisa-23852545.html

Китай назвал первоисточник украинского кризиса

Китай назвал первоисточник украинского кризиса

Также глава МИД Китая раскритиковал страны, поставляющие оружие на Украину.

2022-04-08T13:00+0500

2022-04-08T13:00+0500

2022-04-08T13:00+0500

специальная военная операция россии в донбассе

китай

кризис

оружие

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/08/23851917_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_ce7e414b4fc1db075858172baf64639a.jpg

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Дисбаланс в системе европейской безопасности является первопричиной украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в разговоре с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, сообщает РИА Новости."Первопричина украинского вопроса в конечном счете кроется в том, что европейская безопасность утратила равновесие", - подчеркнул глава МИД Китая.Китайская сторона считает, что только модернизация всей системы европейской безопасности приведет к устойчивому и долговременному миропорядку в Европе."Необходимо заново выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую систему европейской безопасности в соответствии с принципом неделимой безопасности, только таким образом можно действительно добиться долгосрочной стабильности и долговременного порядка в Европе", - считает Ван И.Также глава внешнеполитического ведомства Китая указал, что необходимо содействовать скорейшему прекращению конфликта, а не заниматься тем, что вызывает его дальнейшую эскалацию."Нельзя, с одной стороны, кричать о прекращении огня и прекращении войны, а с другой - непрерывно поставлять большое количество передового оружия и снаряжения, вызывая дальнейшую эскалацию военных действий", - указал Ван И.Он также добавил, что заявлять о поддержке диалога и мирных переговоров и в то же время вводить односторонние санкции – значит, по сути стимулировать обострение конфликта.В свою очередь Китай продолжит прикладывать усилия в отношении данной ситуации, придерживаясь справедливой и конструктивной позиции, заключил Ван И.Читайте также:"Политрук лжет": методы Геббельса по-прежнему востребованы ЗападомМИД России требует освободить главу эстонского Sputnik Meedia

китай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

китай, кризис, оружие, украина