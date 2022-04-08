https://uz.sputniknews.ru/20220408/kitay-nazval-pervoistochnik-ukrainskogo-krizisa-23852545.html
Китай назвал первоисточник украинского кризиса
Китай назвал первоисточник украинского кризиса
Также глава МИД Китая раскритиковал страны, поставляющие оружие на Украину.
2022-04-08T13:00+0500
2022-04-08T13:00+0500
2022-04-08T13:00+0500
специальная военная операция россии в донбассе
китай
кризис
оружие
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/08/23851917_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_ce7e414b4fc1db075858172baf64639a.jpg
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Дисбаланс в системе европейской безопасности является первопричиной украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в разговоре с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, сообщает РИА Новости."Первопричина украинского вопроса в конечном счете кроется в том, что европейская безопасность утратила равновесие", - подчеркнул глава МИД Китая.Китайская сторона считает, что только модернизация всей системы европейской безопасности приведет к устойчивому и долговременному миропорядку в Европе."Необходимо заново выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую систему европейской безопасности в соответствии с принципом неделимой безопасности, только таким образом можно действительно добиться долгосрочной стабильности и долговременного порядка в Европе", - считает Ван И.Также глава внешнеполитического ведомства Китая указал, что необходимо содействовать скорейшему прекращению конфликта, а не заниматься тем, что вызывает его дальнейшую эскалацию."Нельзя, с одной стороны, кричать о прекращении огня и прекращении войны, а с другой - непрерывно поставлять большое количество передового оружия и снаряжения, вызывая дальнейшую эскалацию военных действий", - указал Ван И.Он также добавил, что заявлять о поддержке диалога и мирных переговоров и в то же время вводить односторонние санкции – значит, по сути стимулировать обострение конфликта.В свою очередь Китай продолжит прикладывать усилия в отношении данной ситуации, придерживаясь справедливой и конструктивной позиции, заключил Ван И.Читайте также:"Политрук лжет": методы Геббельса по-прежнему востребованы ЗападомМИД России требует освободить главу эстонского Sputnik Meedia
китай
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/08/23851917_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_2e686cbe0cbc3d72b6377500805b00a8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
китай, кризис, оружие, украина
Китай назвал первоисточник украинского кризиса
Также глава МИД Китая раскритиковал страны, поставляющие оружие на Украину.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Дисбаланс в системе европейской безопасности является первопричиной украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в разговоре с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, сообщает РИА Новости.
"Первопричина украинского вопроса в конечном счете кроется в том, что европейская безопасность утратила равновесие", - подчеркнул глава МИД Китая.
Китайская сторона считает, что только модернизация всей системы европейской безопасности приведет к устойчивому и долговременному миропорядку в Европе.
"Необходимо заново выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую систему европейской безопасности в соответствии с принципом неделимой безопасности, только таким образом можно действительно добиться долгосрочной стабильности и долговременного порядка в Европе", - считает Ван И.
Также глава внешнеполитического ведомства Китая указал, что необходимо содействовать скорейшему прекращению конфликта, а не заниматься тем, что вызывает его дальнейшую эскалацию.
"Нельзя, с одной стороны, кричать о прекращении огня и прекращении войны, а с другой - непрерывно поставлять большое количество передового оружия и снаряжения, вызывая дальнейшую эскалацию военных действий", - указал Ван И.
Он также добавил, что заявлять о поддержке диалога и мирных переговоров и в то же время вводить односторонние санкции – значит, по сути стимулировать обострение конфликта.
В свою очередь Китай продолжит прикладывать усилия в отношении данной ситуации, придерживаясь справедливой и конструктивной позиции, заключил Ван И.