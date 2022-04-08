МИД России требует освободить главу эстонского Sputnik Meedia
11:57 08.04.2022 (обновлено: 12:07 08.04.2022)
© Sputnik / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлава Sputnik Эстония Елена Черышева во время пресс-конференции "на полях" сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы,на которой было заявлено об отсутствии свободы слова в Европе и о притеснениях российских СМИ в Европе.
© Sputnik / Доминик Бутен/
Представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Таллина незамедлительного освобождения российской журналистки, обеспечения ее прав и свобод, а также исключения подобных эксцессов в будущем.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова потребовала от эстонских властей немедленно освободить руководителя издания Sputnik Meedia.
Шестого апреля главу эстонского информационного портала Sputnik Meedia, гражданку Российской Федерации Елену Черышеву, задержали спецслужбы Эстонии. До нее не могут дозвониться ее коллеги.
"Рассматриваем озвучиваемые властями этой страны основания для лишения свободы россиянки, а именно "нарушение международных санкций", как граничащие с абсурдом. Нелепыми выглядят обвинения в поддержании работы портала после санкций, хотя прекрасно известно, что с начала марта он был заблокирован и технически лишен доступа к информационному полю", – заявила Мария Захарова.
По ее словам, Елена Черышева на протяжении нескольких лет подвергалась жесткому прессингу со стороны эстонского государства. Именно из-за административного и правового давления в 2020 году закрылось местное бюро Sputnik Эстония российского СМИ Sputnik, а сейчас ликвидировалось уже эстонское СМИ – Sputnik Meedia.
"От тактики запугивания эстонские "поборники" свободы слова перешли непосредственно к государственному террору. Тех, кто придерживается альтернативной официально утвержденной точки зрения, принудительно изолируют. Такое поведение не только не стыкуется с базовыми обязательствами Эстонии по соблюдению прав человека, но и наглядно демонстрирует окончательное утверждение этой страны в качестве полицейского государства, где граждане и иностранцы могут в любой момент подвергнуться преследованиям за свои убеждения", – отметила официальный представитель МИД.
Захарова потребовала от Таллина незамедлительного освобождения российской журналистки, обеспечения ее прав и свобод, а также исключения подобных эксцессов в будущем.