https://uz.sputniknews.ru/20220408/mid-rossii-trebuet-osvobodit-glavu-estonskogo-sputnik-meedia-23851017.html

МИД России требует освободить главу эстонского Sputnik Meedia

МИД России требует освободить главу эстонского Sputnik Meedia

Захарова потребовала от Таллина освободить российскую журналистку.

2022-04-08T11:57+0500

2022-04-08T11:57+0500

2022-04-08T12:07+0500

россия

мария захарова

мид рф

эстония

таллин

журналист

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова потребовала от эстонских властей немедленно освободить руководителя издания Sputnik Meedia.Шестого апреля главу эстонского информационного портала Sputnik Meedia, гражданку Российской Федерации Елену Черышеву, задержали спецслужбы Эстонии. До нее не могут дозвониться ее коллеги.По ее словам, Елена Черышева на протяжении нескольких лет подвергалась жесткому прессингу со стороны эстонского государства. Именно из-за административного и правового давления в 2020 году закрылось местное бюро Sputnik Эстония российского СМИ Sputnik, а сейчас ликвидировалось уже эстонское СМИ – Sputnik Meedia."От тактики запугивания эстонские "поборники" свободы слова перешли непосредственно к государственному террору. Тех, кто придерживается альтернативной официально утвержденной точки зрения, принудительно изолируют. Такое поведение не только не стыкуется с базовыми обязательствами Эстонии по соблюдению прав человека, но и наглядно демонстрирует окончательное утверждение этой страны в качестве полицейского государства, где граждане и иностранцы могут в любой момент подвергнуться преследованиям за свои убеждения", – отметила официальный представитель МИД.Захарова потребовала от Таллина незамедлительного освобождения российской журналистки, обеспечения ее прав и свобод, а также исключения подобных эксцессов в будущем.

россия

эстония

таллин

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мария захарова, мид рф, эстония, таллин, журналист