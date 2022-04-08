https://uz.sputniknews.ru/20220408/novye-perspektivy-dlya-arxivistov-uzbekistana-i-izrailya-23848642.html
Новые перспективы для архивистов Узбекистана и Израиля
Новые перспективы для архивистов Узбекистана и Израиля
Что предусматривает меморандум о сотрудничестве в области архивного дела между странами, читайте в материале.
2022-04-08T10:41+0500
2022-04-08T10:41+0500
2022-04-08T10:41+0500
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Агентство "Узархив" и израильский Архив Национального Мемориала жертв Холокоста и памяти героев "Яд Вашем" подписали меморандум о сотрудничестве.Стороны будут взаимодействовать в области архивного дела. Соглашение предусматривает:Документ подписали директор Агентства "Узархив" Улугбек Юсупов и руководитель Отдела архивов Национального Мемориала жертв Холокоста и памяти героев "Яд Вашем" Маша Поллак-Розенберг.В церемонии подписания также поучаствовала посол Узбекистана в Израиле Феруза Махмудова.Узбекская делегация также ознакомилась с системой работы в Центральном архиве истории еврейского народа, Государственном архиве и Национальной библиотеке Израиля.Напомним: на днях в Узбекистане архивные данные стали доступны онлайн. Теперь через единый портал узбекистанцы смогут получать архивную информацию о выделении земли и жилья, о решениях властей по гражданским и предпринимательским вопросам, о приватизации, проживании, наследовании. Кроме того, можно узнать сведения о лицах, эвакуированных в Узбекистан в 1941—1945 годах.Читайте также:
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узбекистан, израиль
Новые перспективы для архивистов Узбекистана и Израиля
Что предусматривает меморандум о сотрудничестве в области архивного дела между странами, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Агентство "Узархив" и израильский Архив Национального Мемориала жертв Холокоста и памяти героев "Яд Вашем" подписали меморандум о сотрудничестве.
Стороны будут взаимодействовать в области архивного дела.
Соглашение предусматривает:
обмен профессиональным опытом в работе с открытыми архивными документами;
сотрудничество по вопросам обучения специалистов;
организацию семинаров и конференций;
совместную работу по идентификации архивных документов и предоставление их копий в соответствии с законодательством 2-х государств.
Документ подписали директор Агентства "Узархив" Улугбек Юсупов и руководитель Отдела архивов Национального Мемориала жертв Холокоста и памяти героев "Яд Вашем" Маша Поллак-Розенберг.
В церемонии подписания также поучаствовала посол Узбекистана в Израиле Феруза Махмудова.
Узбекская делегация также ознакомилась с системой работы в Центральном архиве истории еврейского народа, Государственном архиве и Национальной библиотеке Израиля.
Напомним: на днях в Узбекистане архивные данные стали доступны
онлайн.
Теперь через единый портал узбекистанцы смогут получать архивную информацию о выделении земли и жилья, о решениях властей по гражданским и предпринимательским вопросам, о приватизации, проживании, наследовании.
Кроме того, можно узнать сведения о лицах, эвакуированных в Узбекистан в 1941—1945 годах.