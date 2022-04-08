https://uz.sputniknews.ru/20220408/pochemu-ne-sbili-natovskiy-istrebitel-v-vozdushnom-prostranstve-rossii-23867545.html

Почему не сбили натовский истребитель в воздушном пространстве России

Почему не сбили натовский истребитель в воздушном пространстве России

Присутствие военно-воздушных сил НАТО у границ России несет постоянную угрозу дестабилизации и эскалации в Европе и в мире.

2022-04-08T21:35+0500

2022-04-08T21:35+0500

2022-04-08T21:36+0500

колумнисты

нато

истребитель

воздушное пространство

европа

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Сербия потребовала у Североатлантического альянса информацию об инциденте 6 апреля с многоцелевым истребителем типа Eurofighter и пассажирским авиалайнером компании Air Serbia, выполнявшим рейс из Белграда в Москву.Истребитель, предположительно, сил НАТО вошел в воздушное пространство РФ, используя гражданский самолет как прикрытие. И этим создал ряд серьезных угроз пассажирам рейса Air Serbia, безопасности Латвии и России, а также предпосылку для вооруженного конфликта РФ и НАТО в Балтийском регионе.Президент Сербии Александр Вучич задает неудобные вопросы Брюсселю: "Кто это и какими истребителями угрожает гражданской авиации и пассажирам в рейсе? Может быть, случайность, пусть тогда скажут, у нас есть точные координаты, где этот самолет появился".Саммит НАТО под крылом B-52: "морковка", ведущая к пропастиТревога сербского лидера вполне обоснована – угрозы и сигналы о минировании авиарейсов Air Serbia из Белграда в Москву и Санкт-Петербург поступают почти ежедневно. Возможно, кому-то в НАТО очень не хватает сбитого над Россией сербского авиалайнера – для развития инициативы на украинском направлении.Вскоре после пересечения латвийско-российской границы служба контроля полета предупредила экипаж Air Serbia об угрозе, и пилоты гражданского самолета визуально идентифицировали истребитель альянса, который летел примерно на 700 метров ниже.Полагаю, российские расчеты ПВО также отлично видели нарушителя на радарах, но не могли поразить цель из-за близости сербского авиалайнера, который доминировал в электромагнитном и тепловом спектре. Головки самонаведения зенитных ракет выбирают наиболее крупный объект.В составе миссии НАТО воздушное пространство стран Балтии в апреле патрулируют испанские истребители, известные тем, что ранее в полете по ошибке запустили боевую ракету AMRAAM над Эстонией, которая едва не сбила французский военный самолет. Плановая провокация, профессиональная небрежность или весеннее обострение "летчиков-тореадоров" 6 апреля могли дорого обойтись альянсу.За кем прилетали в Мариуполь вертолеты ВСУТактика "живого щита"Прикрытие ударных самолетов гражданскими бортами, а боевых подразделений – мирными людьми это давно отработанная тактика Пентагона, НАТО и других партнеров. Так, "живой щит" широко используют украинские войска.Примеров немало. Два пассажирских самолета в зоне поражения зенитных средств сирийской ПВО "прикрыли собой", помешали отразить атаку четырех израильских F-16 в октябре 2021 года. Тогда ВВС Израиля вошли в сирийское воздушное пространство в провинции Хомс, и нанесли ракетный удар по фосфатному заводу в районе Пальмиры.Впрочем, есть версия, что целью было подставить под удар гражданский самолет рейса Дубай – Бейрут, с гарантированным обострением отношений сирийцев с аравийцами и ливанцами.Ранее израильские летчики нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия, прикрываясь российским самолетом Ил-20, и этим подставили его под огонь средств ПВО. Эффективная отражающая поверхность Ил-20 значительно больше, чем у F-16, поэтому самолет был поражен ракетой ЗРК С-200 Сирии, погибли 15 российских военнослужащих.Как бы то ни было, истребитель НАТО не имеет права летать по пассажирским трассам (выше и ниже), нарушая режим использования воздушного пространства, разделенное на зоны для гражданской и военной авиации. Опасное сближение в воздухе боевых и пассажирских самолетов рассматривается как серьезный инцидент. Претензии предъявляются стране, которую представляет истребитель.Запад — Украине: доктор сказал "в морг" — значит, в моргВероятная цель апрельского "трансграничного эксперимента" натовского Eurofighter – отработка технологии прорыва эшелонированной ПВО России, создание "коридора" для уничтожения стратегических объектов в глубине территории страны. Именно для этого истребители разных стран НАТО годами скрытно "патрулируют" Прибалтику на высоте около 150 метров. Для этого в компактной Прибалтике недавно открыли третью крупную авиабазу – Лиелварде – на удалении 170 км от границ РФ и РБ.Что можно противопоставить попыткам скрытного проникновения ВВС альянса в воздушное пространство России? Встреча у границы каждого гражданского борта дежурными силами ВКС России гипотетически возможна, но ведь это десятки, если не сотни рейсов в сутки. Возможно, истребители альянса видят здесь "лазейку" для прорыва. Тем более что малозаметная для радаров конструкция упомянутого истребителя Eurofighter на 50 процентов состоит из углепластика и стеклопластика, а 70 процентов поверхности покрыты радиопоглощающими материалами. Типовой состав вооружения – 4 управляемые ракеты AIM-120 AMRAAM средней дальности (до 160 км), боевой радиус – более 1000 км, боевая нагрузка – 6,5 тонн.Аналитики Британского института стратегических исследований (IISS, Лондон) на вопрос стратегов альянса о возможности прорыва силами альянса ПВО России для нанесения ракетно-бомбового удара в глубине территории ответили: "Ресурсов НАТО не хватит для прорыва российской защиты, даже если сосредоточить для этого все силы на одном каком-либо участке". Для понимания, "Бурю в пустыне" начинали (уничтожали ПВО Ирака) более 4000 самолетов альянса, Югославию в 1999 году "утюжили" около 1000 ударных самолетов, и даже архаичную ПВО Ливии месяцами подавляли более 300 самолетов США и НАТО.В ходе специальной военной операции на Украине летчики и подразделения ПВО России в невиданном за всю военную историю темпе – за два дня – уничтожили сотни самолетов ВСУ. Скрытная дерзость истребительной авиации альянса вблизи российских границ технологически не оправдана, и чревата открытой эскалацией, к которой партнеры пока не готовы.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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нато, истребитель, воздушное пространство, европа