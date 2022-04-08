https://uz.sputniknews.ru/20220408/uzbekistan-k-2030-godu-doljen-voyti-v-top-50-stran--abduraxmanov-23853143.html
Узбекистан к 2030 году должен войти в топ-50 стран — Абдурахманов
Узбекистан к 2030 году должен войти в топ-50 стран — Абдурахманов
Министр инновационного развития объяснил, что служит прочной основой для развития научно-инновационной деятельности в Узбекистане. 08.04.2022, Sputnik Узбекистан
2022-04-08T12:43+0500
2022-04-08T12:43+0500
2022-04-08T12:43+0500
общество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Узбекистан должен войти к 2030 году в топ-50 стран.Об этом заявил министр инновационного развития Иброхим Абдурахманов, сообщает корреспондент Sputnik.Восьмого апреля в Ташкенте начало работу шестое Совещание руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов ШОС.Абдурахманов отметил, что в 2020 году Узбекистан после пятилетнего перерыва снова был включен в Глобальный инновационный индекс.В 2021-м республика заняла 86-е место.Значимым событием, по его словам, стало принятие двух важнейших законов — "О науке и научной деятельности" и "Об инновационной деятельности". Оба они сегодня служат прочной основой для развития научно-инновационной деятельности в Узбекистане.В 2021 году была принята разработанная в Мининноваций концепция развития науки Узбекистана до 2030 года. Он определила основы научно-инновационного развития страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу.Читайте также:
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узбекистан
Узбекистан к 2030 году должен войти в топ-50 стран — Абдурахманов
Министр инновационного развития объяснил, что служит прочной основой для развития научно-инновационной деятельности в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Узбекистан должен войти к 2030 году в топ-50 стран.
Об этом заявил министр инновационного развития Иброхим Абдурахманов, сообщает корреспондент Sputnik
.
Восьмого апреля в Ташкенте начало работу шестое Совещание руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов ШОС.
Абдурахманов отметил, что в 2020 году Узбекистан после пятилетнего перерыва снова был включен в Глобальный инновационный индекс.
В 2021-м республика заняла 86-е место.
"Сегодня президент Шавкат Мирзиёев уделяет огромное внимание поддержке научной и инновационной деятельности. Мы приняли Стратегию инновационного развития Узбекистана и поставили перед собой задачу войти в топ-50 стран к 2030 году", — заявил Абдурахманов.
Значимым событием, по его словам, стало принятие двух важнейших законов — "О науке и научной деятельности" и "Об инновационной деятельности". Оба они сегодня служат прочной основой для развития научно-инновационной деятельности в Узбекистане.
В 2021 году была принята разработанная в Мининноваций концепция развития науки Узбекистана до 2030 года. Он определила основы научно-инновационного развития страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу.