https://uz.sputniknews.ru/20220408/v-kazaxstane-ubili-vracha-zloumyshlennik-vyslejival-ego-dva-mesyatsa-23859272.html

В Казахстане убили врача: злоумышленник выслеживал его два месяца

В Казахстане убили врача: злоумышленник выслеживал его два месяца

СМИ: подозреваемый несколько раз приходил на прием к доктору, а потом жестоко убил его.

2022-04-08T16:59+0500

2022-04-08T16:59+0500

2022-04-08T16:59+0500

происшествия

казахстан

врач

подозреваемые

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Алматы мужчина убил известного гастроэнтеролога Юрия Шумкова, передает Sputnik Казахстан.Директор клиники, где работал погибший врач, поделилась предысторией трагедии.Как сообщила телеканалу КТК директор клиники Ляйля Ташенова, мужчина был на приеме у Шумкова трижды. Первый визит к Шумкову состоялся 1 февраля 2022 года. Пациент жаловался на то, что не мог есть. Ему попытались сделать ФГДС, но мужчина самостоятельно вырвал зонд. Во второй раз провести процедуру тоже не удалось. Пациента направили на консультацию к лору, и лишь на третьем приеме Шумкову удалось обследовать мужчину. У него диагностировали спазм пищевода, назначили лечение. При этом никаких ссор между ними не было, заявляют коллеги погибшего.Однако затем пациент решил убить врача, и застрелил его в упор на автостоянке возле дома, когда врач садился в машину."Пациент, оказывается, долго выслеживал. Как нам следователь говорил, что он в 2 часа ночи его уже караулил там. Он выследил его, знал, где машина стоит на стоянке. И как раз где-то около 9 часов, в 8:59, что ли, говорят, это было", - рассказала Ташенова.Убийство известного врача в АлматыИзвестный гастроэнтеролог Юрий Шумков был убит из ружья утром 4 апреля в Бостандыкском районе Алматы на автостоянке возле своего дома, когда утром собирался ехать на работу. Убийца выстрелил в него два раза, последний выстрел произвел прямо в лицо. Мужчина попал на камеру видеонаблюдения. Сразу после совершения преступления подозреваемый сел в такси и скрылся с места преступления. Вскоре его выследили и задержали.По некоторым данным, подозреваемый решил убить врача после неудачного лечения.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан, врач, подозреваемые