https://uz.sputniknews.ru/20220408/v-rossii-nazalnaya-vaktsina-ot-covid-19-poyavitsya-v-aptekax-23848489.html

В России назальная вакцина от COVID-19 появится в аптеках

В России назальная вакцина от COVID-19 появится в аптеках

Препарат, как и "Спутник V", сделан из двух компонентов.

2022-04-08T10:23+0500

2022-04-08T10:23+0500

2022-04-08T10:38+0500

россия

вакцина

коронавирус covid-19

аптека

вакцина "спутник v"

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Назальная вакцина от коронавирусной инфекции уже вышла в гражданский оборот. Это такой же препарат, как и "Спутник V", но вводится по-другому.Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.Первого апреля Минздрав России заявил о регистрации первой в мире назальной вакцины от COVID-19.По его словам, этот препарат, как и "Спутник V", сделан из двух компонентов и вводится с помощью специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Он создаетт мукозальный иммунитет против COVID-19 на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.В инструкции указывается, что противопоказаниями для применения назальной вакцины могут быть тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата и острые заболевания. При обострении хронических болезней вакцинироваться следует через две-четыре недели после полного выздоровления или наступления ремиссии.Более этого, с большой осторожностью надо использовать эту вакцину при хронических заболеваниях печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях центральной нервной системы, при остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах и перикардитах.Препарат можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания, но использовать его можно с 22-й недели и только в таких ситуациях, когда потенциальная польза для матери будет больше, чем ожидаемый риск для ребенка, говорится в инструкции.Читайте также:Первая в мире назальная вакцина от COVID-19 зарегистрирована в России — фотоСколько в Узбекистане привитых от COVID-19: свежие данные

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вакцина, коронавирус covid-19, аптека, вакцина "спутник v"