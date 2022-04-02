https://uz.sputniknews.ru/20220402/skolko-v-uzbekistane-privityx-ot-covid-19-svejie-dannye-23729781.html

Сколько в Узбекистане привитых от COVID-19: свежие данные

Сколько в Узбекистане привитых от COVID-19: свежие данные

С 1 апреля 2021 года в стране активно проводится вакцинация населения. Подводим итоги этого года.

2022-04-02T18:02+0500

2022-04-02T18:02+0500

2022-04-02T18:02+0500

общество

коронавирус covid-19

узбекистан

вакцинация

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. С момента начала массовой вакцинации в Узбекистане прошел уже год. За это время первую дозу вакцины от коронавируса получили 92,5% взрослого населения страны. Полностью привились 74,6% жителей старше 18 лет — это более 15,9 миллиона человек.Данные привели в Министерстве здравоохранения. На данный момент граждан вакцинируют одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".С 19 июля 2021-го в Узбекистане введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. В начале августа в республике вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы тех, кто отказался от вакцинации. C 17 ноября в Узбекистане разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19. В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания штаммом "омикрон".Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане >>В конце марта число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане снизилось до показателей начала пандемии в марте 2020-го. По данным Минздрава, 31 марта в стране было подтверждено 38 случаев COVID-19, общее число заболевших составило 237 787 человек, выздоровевших — 235 618. Новых смертельных случаев не фиксируется уже более полутора месяцев.Читайте также:Экспресс-тестирование для въезжающих отменили >>Инфографика: где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник >>

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коронавирус covid-19, узбекистан, вакцинация