https://uz.sputniknews.ru/20220402/skolko-v-uzbekistane-privityx-ot-covid-19-svejie-dannye-23729781.html
Сколько в Узбекистане привитых от COVID-19: свежие данные
Сколько в Узбекистане привитых от COVID-19: свежие данные
С 1 апреля 2021 года в стране активно проводится вакцинация населения. Подводим итоги этого года.
2022-04-02T18:02+0500
2022-04-02T18:02+0500
2022-04-02T18:02+0500
общество
коронавирус covid-19
узбекистан
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. С момента начала массовой вакцинации в Узбекистане прошел уже год. За это время первую дозу вакцины от коронавируса получили 92,5% взрослого населения страны. Полностью привились 74,6% жителей старше 18 лет — это более 15,9 миллиона человек.Данные привели в Министерстве здравоохранения. На данный момент граждан вакцинируют одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".С 19 июля 2021-го в Узбекистане введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. В начале августа в республике вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы тех, кто отказался от вакцинации. C 17 ноября в Узбекистане разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19. В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания штаммом "омикрон".Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане >>В конце марта число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане снизилось до показателей начала пандемии в марте 2020-го. По данным Минздрава, 31 марта в стране было подтверждено 38 случаев COVID-19, общее число заболевших составило 237 787 человек, выздоровевших — 235 618. Новых смертельных случаев не фиксируется уже более полутора месяцев.Читайте также:Экспресс-тестирование для въезжающих отменили >>Инфографика: где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник >>
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коронавирус covid-19, узбекистан, вакцинация
Сколько в Узбекистане привитых от COVID-19: свежие данные
С 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. С момента начала массовой вакцинации в Узбекистане прошел уже год.
За это время первую дозу вакцины от коронавируса получили 92,5% взрослого населения страны.
Полностью привились 74,6% жителей старше 18 лет — это более 15,9 миллиона человек.
Данные привели в Министерстве здравоохранения.
На данный момент граждан вакцинируют одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В республике прививают
в том числе "Спутником Лайт".
С 19 июля 2021-го в Узбекистане введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков.
В начале августа в республике вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы тех, кто отказался от вакцинации.
C 17 ноября в Узбекистане разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили
первый случай заболевания штаммом "омикрон".
В конце марта число выявленных случаев COVID-19 в Узбекистане снизилось до показателей начала пандемии в марте 2020-го.
По данным Минздрава, 31 марта в стране было подтверждено 38 случаев COVID-19, общее число заболевших составило 237 787 человек, выздоровевших — 235 618.
Новых смертельных случаев не фиксируется уже более полутора месяцев.