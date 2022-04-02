https://uz.sputniknews.ru/20220402/pervaya-v-mire-nazalnaya-vaktsina-ot-covid-zaregistrirovana-v-rossii--foto-23723426.html

Первая в мире назальная вакцина от COVID зарегистрирована в России — фото

Первая в мире назальная вакцина от COVID зарегистрирована в России — фото

Препарат зарегистрировали в России. Как и кому будут вводить новую вакцину, читайте в материале.

2022-04-02T10:29+0500

2022-04-02T10:29+0500

2022-04-02T10:29+0500

россия

вакцина

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/02/23723353_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_272947513424c2bec6818ae02d45f03b.jpg

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от COVID-19.Это новая вариация препарата Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V").Препарат так же, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов и вводится распылением в носовую полость с интервалом в три недели.Он формирует мукозальный иммунитет против COVID-19 на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.Пока что применять назальную вакцину разрешено только для лиц старше 18 лет.Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что препарат планируется внести в обновленные рекомендации по ревакцинации от ковида.Между тем в июне в России может быть зарегистрирован еще один препарат от COVID-19 — "Гамковимаб". Вакцина состоит из двух доз и предназначена для внутривенного введения. Читайте также:

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцина, коронавирус covid-19