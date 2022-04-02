https://uz.sputniknews.ru/20220402/pervaya-v-mire-nazalnaya-vaktsina-ot-covid-zaregistrirovana-v-rossii--foto-23723426.html
Первая в мире назальная вакцина от COVID зарегистрирована в России — фото
Первая в мире назальная вакцина от COVID зарегистрирована в России — фото
Препарат зарегистрировали в России. Как и кому будут вводить новую вакцину, читайте в материале.
2022-04-02T10:29+0500
2022-04-02T10:29+0500
2022-04-02T10:29+0500
россия
вакцина
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от COVID-19.Это новая вариация препарата Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V").Препарат так же, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов и вводится распылением в носовую полость с интервалом в три недели.Он формирует мукозальный иммунитет против COVID-19 на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.Пока что применять назальную вакцину разрешено только для лиц старше 18 лет.Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что препарат планируется внести в обновленные рекомендации по ревакцинации от ковида.Между тем в июне в России может быть зарегистрирован еще один препарат от COVID-19 — "Гамковимаб". Вакцина состоит из двух доз и предназначена для внутривенного введения. Читайте также:
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вакцина, коронавирус covid-19
Первая в мире назальная вакцина от COVID зарегистрирована в России — фото
Как и кому будут вводить препарат, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от COVID-19.
Это новая вариация препарата Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V").
"Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России", — отметили в ведомстве.
Препарат так же, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов и вводится распылением в носовую полость с интервалом в три недели.
Он формирует мукозальный иммунитет против COVID-19 на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.
Пока что применять назальную вакцину разрешено только для лиц старше 18 лет.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что препарат планируется внести в обновленные рекомендации по ревакцинации от ковида.
Между тем в июне в России может быть зарегистрирован еще один препарат от COVID-19 — "Гамковимаб". Вакцина состоит из двух доз и предназначена для внутривенного введения.