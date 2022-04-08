https://uz.sputniknews.ru/20220408/video-religioznye-deyateli-rasskazali-kak-vmeste-sozdali-sad-bagrikenglik--23867311.html

Видео: религиозные деятели рассказали, как вместе создали сад "Бағрикенглик"

Видео: религиозные деятели рассказали, как вместе создали сад "Бағрикенглик"

Объект стал частью комплекса "Янги Ўзбекистон" и символизирует межконфессиональное согласие в республике. Как появилась идея его создания - в материале Sputnik.

2022-04-08T21:16+0500

2022-04-08T21:16+0500

2022-04-08T21:16+0500

культура

ташкент

сады

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Религии разные, страна - одна. Сад "Бағрикенглик", посвященный равенству конфессий в Узбекистане, открылся 5 апреля. Об этом рассказал первый зампредседателя Комитета по делам религии Давронбек Махсудов.В создании сада участвовали все лидеры конфессий республики. Корреспонденты Sputnik решили узнать у них, что символизирует новая частичка Ташкента для каждого из них и почему сад появился именно в священный месяц Рамадан. Подробности смотрите в нашем видеорепортаже. Напомним, на сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано 2330 религиозных организаций. Из них 2139 являются исламскими, 174 - христианскими. Также в стране насчитывается 8 иудейских и 6 бахаистских организаций.Всего в стране проживают более 130 национальностей и этнических групп. Все они являются представителями 16 религиозных конфессий.Читайте также:

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ташкент, сады