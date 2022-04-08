https://uz.sputniknews.ru/20220408/video-restorator-igor-buxarov---o-buduschem-uzbekskoy-kuxni-v-rossii-23864867.html

Видео: Ресторатор Игорь Бухаров - о будущем узбекской кухни в России

Видео: Ресторатор Игорь Бухаров - о будущем узбекской кухни в России

Ресторанный рынок России может кардинально измениться благодаря поставкам вина и продуктов из Узбекистана, считает эксперт.

2022-04-08T20:11+0500

2022-04-08T20:11+0500

2022-04-08T20:11+0500

видео

узбекская кухня

вино

продукты

эксперт

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Представители индустрии гостеприимства обсуждают поставки овощей, фруктов и вина из Узбекистана. Об этом стало известно 7 апреля, когда Федерация рестораторов и отельеров России (ФРИО) провела встречу с послом Узбекистана в РФ Ботиржоном Асадовым.Сможет ли узбекский бренд покорить россиян, Sputnik Узбекистан рассказал президент ФРИО Игорь Бухаров.Спикер отметил, что актуальность этой темы никогда не уменьшалась. Сейчас же на фоне давления Запада российский бизнес ищет новые рынки сбыта и новых поставщиков. Тем более, аграрный сектор Узбекистана за последние годы прошел мощные реформы и стал еще более перспективной областью экономики страны. В частности, агрокластеры перестраиваются и переходят на современные виды упаковки, построено большое количество теплиц.Напомним, сегодня в Узбекистане выращивают более 37 сортов винограда и работают более 40 винных заводов. Особенно в производстве качественного классического вина преуспели небольшие частные винодельни.Узбекское вино имеет хорошие рыночные перспективы, поставляется в Россию и Китай. Все это, по мнению специалиста, является отличной основой для того, чтобы организовать сотрудничество по линии винных и продуктовых поставок из Узбекистана в Россию. Однако узбекский бренд нужно сделать узнаваемым среди категории молодых россиян. Ресторатор уверен, что количество точек узбекской кухни в России должно увеличиться, учитывая их востребованность.Что необходимо Узбекистану для развития виноградарства и виноделия? Какой сегмент текстильного рынка сможет занять узбекская продукция в России? На эти вопросы смотрите ответы в полной версии интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекская кухня, вино, продукты, эксперт, видео