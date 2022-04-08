https://uz.sputniknews.ru/20220408/vrach-rasskazal-pochemu-syr-nelzya-upotreblyat-ejednevno-23844680.html

Врач рассказал, почему сыр нельзя употреблять ежедневно

Врач рассказал, почему сыр нельзя употреблять ежедневно

Диетолог: каждодневное поедание сыра может привести к атеросклерозу и гипертонии

2022-04-08T07:00+0500

2022-04-08T07:00+0500

2022-04-08T07:00+0500

это интересно

сыр

диетолог

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Сыр очень полезен, но есть его каждый день нельзя, считает врач-диетолог Андрей Бобровский. В интервью радио Sputnik он рассказал, к каким заболеваниям может привести чрезмерное употребление этого продукта.Россияне отводят сыру заметное место в своем рационе. Однако этот молочный продукт не подходит для ежедневного употребления, предупредил кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. В "необдуманных количествах" сыр может приводить к развитию атеросклероза, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний, а также мочекаменной болезни, объяснил он."Сыр не является продуктом для ежедневного употребления, поскольку он достаточно калориен, кроме того, он содержит плохие жиры, плохой холестерин", — сказал врач.В состав многих сортов сыра входит большое количество соли, что тоже представляет угрозу для организма, добавил он. Если человек не готов исключить этот продукт из своего повседневного рациона, ему стоит ограничивать его употребление определенными рамками."Верхняя граница употребления сыра без вреда для здоровья — 100-150 граммов в сутки", — уточнил Бобровский.В умеренном количестве сыр полезен, входящие в его состав белки являются "строительным материалом" для организма и укрепляют иммунитет, продолжил врач."Сыр — это молочный продукт, богатый полноценным белком, аминокислотами, усвояемость этого белка высокая. Благодаря хорошему белку сыр поддерживает иммунитет, способствует хорошему функционированию всего организма, ведь белок — "кирпичики", строительный материал, из которого состоит наше тело", — напомнил он.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сыр, диетолог