Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220830/o-kakix-boleznyax-govorit-tyaga-k-etim-produktam--uchenye-27599881.html
О каких болезнях говорит тяга к этим продуктам — ученые
О каких болезнях говорит тяга к этим продуктам — ученые
Тяга к шоколаду, острому или соленому может говорить о заболеваниях.
2022-08-30T07:00+0500
2022-08-30T08:24+0500
это интересно
продукты
болезнь
ученые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/14/22857334_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_7a5bea48d5c1d9ac3c54092f554ada4f.jpg
Ученые-геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова в эфире телеканала "Россия 1" объяснили, о каких болезнях может говорить тяга к определенным продуктам питания.По их мнению, любовь к сырам и иной кисломолочной продукции может свидетельствовать о развитии остеопороза — нарушения структуры костной ткани. Данные продукты богаты кальцием и фосфором, недостаток которых пытается восполнить организм. Как подчеркнула Трофимова, сыр очень калориен, так что хорошей заменой этому продукту будет брокколи, тоже содержащая кальций и фосфор.Желание все время есть шоколад говорит о том, что человек, вероятно, испытывает постоянный стресс. В этом десерте содержится аминокислота триптофан, которая способствует преодолению усталости."Сладкий картофель, шпинат, изюм, печень, овсянка содержат достаточно большое количество триптофана", — объяснили ученые.Если человек регулярно хочет перекусить чем-то острым, то это может говорить об инфекции или нарушении метаболизма. Полезной альтернативой такой пищи будет квашеная капуста, сказал Хавинсон.Вместе с тем, Трофимова пояснила, что пристрастие к соленому свидетельствует об обезвоживании. Чтобы избавиться от этого, следует соблюдать питьевой режим – "основу сохранения здоровья".Тем, кого все время тянет на холодное, допустим мороженое, необходимо следить за состоянием желудочно-кишечного тракта."Это могут быть болезни со стороны желудка: повышенная кислотность, которая приводит к гастриту и язве", — рассказали специалисты.Они отметили, что калорийное мороженое можно заменить на каши: овсянку, гречку или рис.Читайте также:Кому вредно есть дыню, объяснила диетолог
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/14/22857334_111:0:1888:1333_1920x0_80_0_0_c1a9653bab7b324636402ea17fc490a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
о каких болезнях говорит тяга к этим продуктам ученые сладкое острое кислое горькое соленое шоколад сыр кисломолочные продукты сыр молоко кефир польза вред врачи зож болезнь пристрастие
о каких болезнях говорит тяга к этим продуктам ученые сладкое острое кислое горькое соленое шоколад сыр кисломолочные продукты сыр молоко кефир польза вред врачи зож болезнь пристрастие

О каких болезнях говорит тяга к этим продуктам — ученые

07:00 30.08.2022 (обновлено: 08:24 30.08.2022)
© Depositphotos / AndreyPopovДевушка у холодильника
Девушка у холодильника - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2022
© Depositphotos / AndreyPopov
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Пристрастие к кисломолочным продуктам, шоколаду, острому или соленому может свидетельствовать о скрытых заболеваниях.
Ученые-геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова в эфире телеканала "Россия 1" объяснили, о каких болезнях может говорить тяга к определенным продуктам питания.
По их мнению, любовь к сырам и иной кисломолочной продукции может свидетельствовать о развитии остеопороза — нарушения структуры костной ткани. Данные продукты богаты кальцием и фосфором, недостаток которых пытается восполнить организм. Как подчеркнула Трофимова, сыр очень калориен, так что хорошей заменой этому продукту будет брокколи, тоже содержащая кальций и фосфор.
Желание все время есть шоколад говорит о том, что человек, вероятно, испытывает постоянный стресс. В этом десерте содержится аминокислота триптофан, которая способствует преодолению усталости.
"Сладкий картофель, шпинат, изюм, печень, овсянка содержат достаточно большое количество триптофана", — объяснили ученые.
Если человек регулярно хочет перекусить чем-то острым, то это может говорить об инфекции или нарушении метаболизма. Полезной альтернативой такой пищи будет квашеная капуста, сказал Хавинсон.
Вместе с тем, Трофимова пояснила, что пристрастие к соленому свидетельствует об обезвоживании. Чтобы избавиться от этого, следует соблюдать питьевой режим – "основу сохранения здоровья".
Тем, кого все время тянет на холодное, допустим мороженое, необходимо следить за состоянием желудочно-кишечного тракта.
"Это могут быть болезни со стороны желудка: повышенная кислотность, которая приводит к гастриту и язве", — рассказали специалисты.
Они отметили, что калорийное мороженое можно заменить на каши: овсянку, гречку или рис.
Читайте также:
Кому вредно есть дыню, объяснила диетолог
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0