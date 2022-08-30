https://uz.sputniknews.ru/20220830/o-kakix-boleznyax-govorit-tyaga-k-etim-produktam--uchenye-27599881.html
О каких болезнях говорит тяга к этим продуктам — ученые
О каких болезнях говорит тяга к этим продуктам — ученые
Тяга к шоколаду, острому или соленому может говорить о заболеваниях.
2022-08-30T07:00+0500
2022-08-30T07:00+0500
2022-08-30T08:24+0500
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Ученые-геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова в эфире телеканала "Россия 1" объяснили, о каких болезнях может говорить тяга к определенным продуктам питания.По их мнению, любовь к сырам и иной кисломолочной продукции может свидетельствовать о развитии остеопороза — нарушения структуры костной ткани. Данные продукты богаты кальцием и фосфором, недостаток которых пытается восполнить организм. Как подчеркнула Трофимова, сыр очень калориен, так что хорошей заменой этому продукту будет брокколи, тоже содержащая кальций и фосфор.Желание все время есть шоколад говорит о том, что человек, вероятно, испытывает постоянный стресс. В этом десерте содержится аминокислота триптофан, которая способствует преодолению усталости."Сладкий картофель, шпинат, изюм, печень, овсянка содержат достаточно большое количество триптофана", — объяснили ученые.Если человек регулярно хочет перекусить чем-то острым, то это может говорить об инфекции или нарушении метаболизма. Полезной альтернативой такой пищи будет квашеная капуста, сказал Хавинсон.Вместе с тем, Трофимова пояснила, что пристрастие к соленому свидетельствует об обезвоживании. Чтобы избавиться от этого, следует соблюдать питьевой режим – "основу сохранения здоровья".Тем, кого все время тянет на холодное, допустим мороженое, необходимо следить за состоянием желудочно-кишечного тракта."Это могут быть болезни со стороны желудка: повышенная кислотность, которая приводит к гастриту и язве", — рассказали специалисты.Они отметили, что калорийное мороженое можно заменить на каши: овсянку, гречку или рис.Читайте также:Кому вредно есть дыню, объяснила диетолог
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о каких болезнях говорит тяга к этим продуктам ученые сладкое острое кислое горькое соленое шоколад сыр кисломолочные продукты сыр молоко кефир польза вред врачи зож болезнь пристрастие
о каких болезнях говорит тяга к этим продуктам ученые сладкое острое кислое горькое соленое шоколад сыр кисломолочные продукты сыр молоко кефир польза вред врачи зож болезнь пристрастие
О каких болезнях говорит тяга к этим продуктам — ученые
07:00 30.08.2022 (обновлено: 08:24 30.08.2022)
Пристрастие к кисломолочным продуктам, шоколаду, острому или соленому может свидетельствовать о скрытых заболеваниях.
Ученые-геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова в эфире телеканала "Россия 1"
объяснили, о каких болезнях может говорить тяга к определенным продуктам питания.
По их мнению, любовь к сырам и иной кисломолочной продукции может свидетельствовать о развитии остеопороза — нарушения структуры костной ткани. Данные продукты богаты кальцием и фосфором, недостаток которых пытается восполнить организм. Как подчеркнула Трофимова, сыр очень калориен, так что хорошей заменой этому продукту будет брокколи, тоже содержащая кальций и фосфор.
Желание все время есть шоколад говорит о том, что человек, вероятно, испытывает постоянный стресс. В этом десерте содержится аминокислота триптофан, которая способствует преодолению усталости.
"Сладкий картофель, шпинат, изюм, печень, овсянка содержат достаточно большое количество триптофана", — объяснили ученые.
Если человек регулярно хочет перекусить чем-то острым, то это может говорить об инфекции или нарушении метаболизма. Полезной альтернативой такой пищи будет квашеная капуста, сказал Хавинсон.
Вместе с тем, Трофимова пояснила, что пристрастие к соленому свидетельствует об обезвоживании. Чтобы избавиться от этого, следует соблюдать питьевой режим – "основу сохранения здоровья".
Тем, кого все время тянет на холодное, допустим мороженое, необходимо следить за состоянием желудочно-кишечного тракта.
"Это могут быть болезни со стороны желудка: повышенная кислотность, которая приводит к гастриту и язве", — рассказали специалисты.
Они отметили, что калорийное мороженое можно заменить на каши: овсянку, гречку или рис.