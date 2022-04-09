https://uz.sputniknews.ru/20220409/inostrantsam-razreshili-xadj-v-mekku-23871324.html
Иностранцам разрешили хадж в Мекку
Иностранцам разрешили хадж в Мекку
Впервые за три года Саудовская Аравия разрешила мусульманам из других стран посетить место паломничества.
2022-04-09T14:48+0500
2022-04-09T14:48+0500
2022-04-09T14:48+0500
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саудовская аравия
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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Впервые за три года мусульмане из разных стран могут совершить хадж. Власти Саудовской Аравии разрешили вакцинированным иностранцам посетить Мекку, сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на Агентство печати королевства.Решение допустить иностранцев к хаджу приняло Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии."Было решено увеличить количество паломников на сезон хаджа 1443г.х./2022 до одного миллиона паломников из королевства и из-за его пределов в соответствии с квотами, выделенными странам с учетом рекомендаций по охране здоровья", - говорится в сообщении агентства.Напомним, что в прошлом году число паломников – граждан королевства Саудовская Аравия – ограничили до 60 тысяч, а в 2020 году хадж совершили до 1 тысячи верующих.Посетить Мекку в этом году смогут люди в возрасте до 65 лет и с обязательным сертификатом о вакцинации от коронавируса. Иностранные паломники также должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, взятого не ранее чем за 72 часа до поездки."Министерство хаджа и умры подчеркнуло необходимость соблюдения паломниками мер предосторожности и соблюдения профилактических инструкций при выполнении своих ритуалов, чтобы сохранить свое здоровье и безопасность", - пишет агентство.Уточним, что паломникам из Узбекистана, вакцинированным российским "Спутником V" или узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001, достаточно получить бустерную дозу препарата, одобренного ВОЗ. Об этом сообщили в пресс-службе Управления мусульман республики (УМУ).Читайте также: Раскрыто число узбекских паломников, отправившихся в Саудовскую Аравию
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хадж, мекка, саудовская аравия
Иностранцам разрешили хадж в Мекку
Впервые за три года Саудовская Аравия разрешила мусульманам из других стран посетить место паломничества.
ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik.
Впервые за три года мусульмане из разных стран могут совершить хадж. Власти Саудовской Аравии разрешили вакцинированным иностранцам посетить Мекку, сообщает ИА "Дунё"
со ссылкой на Агентство печати королевства.
Решение допустить иностранцев к хаджу приняло Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии.
"Было решено увеличить количество паломников на сезон хаджа 1443г.х./2022 до одного миллиона паломников из королевства и из-за его пределов в соответствии с квотами, выделенными странам с учетом рекомендаций по охране здоровья", - говорится в сообщении агентства.
Напомним, что в прошлом году число паломников – граждан королевства Саудовская Аравия – ограничили до 60 тысяч, а в 2020 году хадж совершили до 1 тысячи верующих.
Посетить Мекку в этом году смогут люди в возрасте до 65 лет и с обязательным сертификатом о вакцинации от коронавируса. Иностранные паломники также должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, взятого не ранее чем за 72 часа до поездки.
"Министерство хаджа и умры подчеркнуло необходимость соблюдения паломниками мер предосторожности и соблюдения профилактических инструкций при выполнении своих ритуалов, чтобы сохранить свое здоровье и безопасность", - пишет агентство.
Уточним, что паломникам из Узбекистана, вакцинированным российским "Спутником V" или узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001, достаточно получить бустерную дозу препарата, одобренного ВОЗ. Об этом сообщили в пресс-службе Управления мусульман республики (УМУ).