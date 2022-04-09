https://uz.sputniknews.ru/20220409/inostrantsam-razreshili-xadj-v-mekku-23871324.html

Иностранцам разрешили хадж в Мекку

Иностранцам разрешили хадж в Мекку

Впервые за три года Саудовская Аравия разрешила мусульманам из других стран посетить место паломничества.

2022-04-09T14:48+0500

2022-04-09T14:48+0500

2022-04-09T14:48+0500

общество

хадж

мекка

саудовская аравия

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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Впервые за три года мусульмане из разных стран могут совершить хадж. Власти Саудовской Аравии разрешили вакцинированным иностранцам посетить Мекку, сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на Агентство печати королевства.Решение допустить иностранцев к хаджу приняло Министерство хаджа и умры Саудовской Аравии."Было решено увеличить количество паломников на сезон хаджа 1443г.х./2022 до одного миллиона паломников из королевства и из-за его пределов в соответствии с квотами, выделенными странам с учетом рекомендаций по охране здоровья", - говорится в сообщении агентства.Напомним, что в прошлом году число паломников – граждан королевства Саудовская Аравия – ограничили до 60 тысяч, а в 2020 году хадж совершили до 1 тысячи верующих.Посетить Мекку в этом году смогут люди в возрасте до 65 лет и с обязательным сертификатом о вакцинации от коронавируса. Иностранные паломники также должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, взятого не ранее чем за 72 часа до поездки."Министерство хаджа и умры подчеркнуло необходимость соблюдения паломниками мер предосторожности и соблюдения профилактических инструкций при выполнении своих ритуалов, чтобы сохранить свое здоровье и безопасность", - пишет агентство.Уточним, что паломникам из Узбекистана, вакцинированным российским "Спутником V" или узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001, достаточно получить бустерную дозу препарата, одобренного ВОЗ. Об этом сообщили в пресс-службе Управления мусульман республики (УМУ).Читайте также: Раскрыто число узбекских паломников, отправившихся в Саудовскую Аравию

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