https://uz.sputniknews.ru/20220322/raskryto-chislo-uzbekskix-palomnikov-otpravivshixsya-v-saudovskuyu-araviyu-23485070.html

Раскрыто число узбекских паломников, отправившихся в Саудовскую Аравию

Раскрыто число узбекских паломников, отправившихся в Саудовскую Аравию

По каким ценам верующие смогут совершить малый хадж - ответили в Управлении мусульман Узбекистана.

2022-03-22T16:40+0500

2022-03-22T16:40+0500

2022-03-22T16:40+0500

общество

хадж

управление мусульман узбекистана

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. На днях в Саудовскую Аравию отправилась последняя группа паломников из Узбекистана, которые оплатили поездку в 2020 году, но не смогли совершить умру из-за ограничений, связанных с COVID-19.Таким образом, в малый хадж отправились 23 тысячи узбекистанцев, сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.Сейчас в ускоренном темпе ведется организация умры для граждан республики в месяцы Рамадан и Шавваль. В ведомстве отметили, что возобновление поездок в Саудовскую Аравию вызвало увеличение спроса на отели и другие виды услуг, это сказалось на ценах. В ходе переговоров с представителями компании-партнера достигнута договоренность об устанавливаемой цене.Управление мусульман обещает, что действующая стоимость путевых расходов будет сохранена до конца сезона.Рассматривается также вопрос частичной организации поездок на умру через туристические фирмы.Напомним, что первые после пандемии рейсы с паломниками вылетели в Саудовскую Аравию 22, 25 и 28 января. При этом узбекистанцам, подавшим заявку накануне пандемии и заплатившим 13 миллионов сумов, пришлось доплатить еще 4 миллиона 770 тысяч сумов из-за роста цен.Читайте также:Полностью привитые смогут побывать в малом хадже >>Привитых узбекско-китайской вакциной не пустят в малый хадж >>

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хадж, управление мусульман узбекистана