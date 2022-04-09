https://uz.sputniknews.ru/20220409/jara-i-grozy-prognoz-pogody-na-9-aprelya-23870343.html
Жара и грозы: прогноз погоды на 9 апреля
Жара и грозы: прогноз погоды на 9 апреля
По данным Узгидромета, в разных регионах республики ожидается жара, грозы и сильный ветер.
2022-04-09T13:10+0500
2022-04-09T13:10+0500
2022-04-09T13:14+0500
общество
прогноз погоды
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. В Узбекистане 9 апреля будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Узгидромет.По Ташкентской области во второй половине дня может пройти кратковременный дождь, гроза.В Каракалпакстане, Хорезмской, Джизакской областях и в пустынных зонах ветер может усилиться до 17—22 м/с, с пыльным поземком. Днем температура воздуха достигнет 25—30 градусов.В Ташкенте во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, гроза, воздух прогреется до 27—29 градусов тепла.В предгорных районах также может пройти дождь с грозой, во время которой ветер усилится до 17—22 м/с. Температура воздуха будет 17—22 градуса.На днях Узгидромет распространил экстренное сообщение о том, что в республике до 11 апреля ожидается усиление ветра, в некоторых районах до 28 метров в секунду.
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прогноз погоды, узгидромет
Жара и грозы: прогноз погоды на 9 апреля
13:10 09.04.2022 (обновлено: 13:14 09.04.2022)
По данным Узгидромета, в разных регионах республики ожидается жара, грозы и сильный ветер.
ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik
. В Узбекистане 9 апреля будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Узгидромет
.
По Ташкентской области во второй половине дня может пройти кратковременный дождь, гроза.
В Каракалпакстане, Хорезмской, Джизакской областях и в пустынных зонах ветер может усилиться до 17—22 м/с, с пыльным поземком. Днем температура воздуха достигнет 25—30 градусов.
В Ташкенте во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, гроза, воздух прогреется до 27—29 градусов тепла.
В предгорных районах также может пройти дождь с грозой, во время которой ветер усилится до 17—22 м/с. Температура воздуха будет 17—22 градуса.
На днях Узгидромет распространил экстренное сообщение
о том, что в республике до 11 апреля ожидается усиление ветра, в некоторых районах до 28 метров в секунду.