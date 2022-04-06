https://uz.sputniknews.ru/20220406/veter-usilivaetsya-23813940.html

Ветер усиливается

Ветер усиливается

В ближайшие дни в Узбекистане порывы ветра могут достигать 25-28 метров в секунду.

2022-04-06T17:21+0500

2022-04-06T17:21+0500

2022-04-06T17:21+0500

общество

ветер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/481/27/4812748_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1cfd38579965bcbab37429aa256b6d01.jpg

ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik. До конца недели в Узбекистане ожидается сильный ветер. Экстренное сообщение об этом распространил Узгидромет.По данным синоптиков, 8-11 апреля по республике ветер усилится, в отдельных районах возможен пыльный поземок.В Республике Каракалпакстан и пустынной зоне 8 апреля ветер будет дуть со скоростью 17-22 м/с, с порывами до 23-25 м/с.На следующий день усиление ветра распространится по Каракалпакстану, Хорезмской и Джизакской областях. Скорость ветра достигнет 17-22 м/с.10 апреля синоптики ожидают сильный ветер до 22 м/с в Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям.А в понедельник, 11 апреля, усиление ветра ожидается на всей территории республики, а в Бухарской, Навоийской, Джизаской, Сурхандарьинской областям возможны порывы до 25-28 м/с.Ранее Узгидромет сообщил, что погода в Узбекистане в апреле будет неустойчивой, довольно часто будут идти дожди с грозами и шквалистым ветром.Читайте также:Синоптики рассказали, когда закончится сезон дождей

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ветер