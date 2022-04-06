https://uz.sputniknews.ru/20220406/veter-usilivaetsya-23813940.html
Ветер усиливается
Ветер усиливается
В ближайшие дни в Узбекистане порывы ветра могут достигать 25-28 метров в секунду.
2022-04-06T17:21+0500
2022-04-06T17:21+0500
2022-04-06T17:21+0500
общество
ветер
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ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik. До конца недели в Узбекистане ожидается сильный ветер. Экстренное сообщение об этом распространил Узгидромет.По данным синоптиков, 8-11 апреля по республике ветер усилится, в отдельных районах возможен пыльный поземок.В Республике Каракалпакстан и пустынной зоне 8 апреля ветер будет дуть со скоростью 17-22 м/с, с порывами до 23-25 м/с.На следующий день усиление ветра распространится по Каракалпакстану, Хорезмской и Джизакской областях. Скорость ветра достигнет 17-22 м/с.10 апреля синоптики ожидают сильный ветер до 22 м/с в Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям.А в понедельник, 11 апреля, усиление ветра ожидается на всей территории республики, а в Бухарской, Навоийской, Джизаской, Сурхандарьинской областям возможны порывы до 25-28 м/с.Ранее Узгидромет сообщил, что погода в Узбекистане в апреле будет неустойчивой, довольно часто будут идти дожди с грозами и шквалистым ветром.Читайте также:Синоптики рассказали, когда закончится сезон дождей
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ветер
Ветер усиливается
В ближайшие дни в Узбекистане порывы ветра могут достигать 25-28 метров в секунду.
ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik.
До конца недели в Узбекистане ожидается сильный ветер. Экстренное сообщение
об этом распространил Узгидромет.
По данным синоптиков, 8-11 апреля по республике ветер усилится, в отдельных районах возможен пыльный поземок.
В Республике Каракалпакстан и пустынной зоне 8 апреля ветер будет дуть со скоростью 17-22 м/с, с порывами до 23-25 м/с.
На следующий день усиление ветра распространится по Каракалпакстану, Хорезмской и Джизакской областях. Скорость ветра достигнет 17-22 м/с.
10 апреля синоптики ожидают сильный ветер до 22 м/с в Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям.
А в понедельник, 11 апреля, усиление ветра ожидается на всей территории республики, а в Бухарской, Навоийской, Джизаской, Сурхандарьинской областям возможны порывы до 25-28 м/с.
Ранее Узгидромет сообщил
, что погода в Узбекистане в апреле будет неустойчивой, довольно часто будут идти дожди с грозами и шквалистым ветром.