https://uz.sputniknews.ru/20220409/kakie-bady-mogut-navredit-mozgu-22398924.html
Какие БАДы могут навредить мозгу
Какие БАДы могут навредить мозгу
Большинство биологически активных добавок к пище не обладают и половиной тех полезных свойств, которые им приписывают, отмечает специалист.
2022-04-09T09:00+0500
2022-04-09T09:00+0500
2022-04-08T22:05+0500
это интересно
бад
мозг
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Какие биологически активные добавки могут навредить мозгу, радио Sputnik рассказала главный врач частной клиники, кандидат медицинских наук Марина Аникина.По ее словам, прием БАДов, стимулирующих работу мозга, может спровоцировать психотические расстройства.В качестве примера она привела экстракт гинкго билоба. Считается, что он улучшает кровообращение и замедляет старение мозга.Она отметила, что большинство БАДов не обладают и половиной тех лечебных свойств, которые им приписывают. Так, медики выяснили, что комплекс жирных кислот омега-3-6-9 не способен предотвратить развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы. Согласно исследованиям в области кардиологии, этот препарат не показал эффективности, и теперь его не рекомендуют применять, чтобы затормозить развитие ишемической болезни сердца, а также атеросклероза церебральных артерий.Читайте также:
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бад, мозг
Какие БАДы могут навредить мозгу
Большинство биологически активных добавок к пище не обладают и половиной тех полезных свойств, которые им приписывают, отмечает специалист.
Какие биологически активные добавки могут навредить мозгу, радио Sputnik
рассказала главный врач частной клиники, кандидат медицинских наук Марина Аникина.
По ее словам, прием БАДов, стимулирующих работу мозга, может спровоцировать психотические расстройства.
"Любые добавки для улучшения функционирования мозга могут оказать негативное воздействие, так как надо понимать, почему мозг плохо работает. Либо он перенес или переносит инфекцию, либо вы слишком много работали, и мозг находится в периоде накопления ресурсов. Если в этот неблагоприятный момент вы начнете стимулировать его, можете получить психотическую реакцию, раздражительность и нарушение сна", — пояснила Аникина.
В качестве примера она привела экстракт гинкго билоба. Считается, что он улучшает кровообращение и замедляет старение мозга.
"Известны случаи, когда подростки применяли его перед экзаменами, и это вызывало психотические расстройства. Подобную реакцию препарат провоцировал и у пожилых людей, которые страдают деменцией", — сообщила врач.
Она отметила, что большинство БАДов не обладают и половиной тех лечебных свойств, которые им приписывают. Так, медики выяснили, что комплекс жирных кислот омега-3-6-9 не способен предотвратить развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы. Согласно исследованиям в области кардиологии, этот препарат не показал эффективности, и теперь его не рекомендуют применять, чтобы затормозить развитие ишемической болезни сердца, а также атеросклероза церебральных артерий.