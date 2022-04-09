https://uz.sputniknews.ru/20220409/kakie-bady-mogut-navredit-mozgu-22398924.html

Какие БАДы могут навредить мозгу

Какие БАДы могут навредить мозгу

Большинство биологически активных добавок к пище не обладают и половиной тех полезных свойств, которые им приписывают, отмечает специалист.

2022-04-09T09:00+0500

2022-04-09T09:00+0500

2022-04-08T22:05+0500

это интересно

бад

мозг

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Какие биологически активные добавки могут навредить мозгу, радио Sputnik рассказала главный врач частной клиники, кандидат медицинских наук Марина Аникина.По ее словам, прием БАДов, стимулирующих работу мозга, может спровоцировать психотические расстройства.В качестве примера она привела экстракт гинкго билоба. Считается, что он улучшает кровообращение и замедляет старение мозга.Она отметила, что большинство БАДов не обладают и половиной тех лечебных свойств, которые им приписывают. Так, медики выяснили, что комплекс жирных кислот омега-3-6-9 не способен предотвратить развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы. Согласно исследованиям в области кардиологии, этот препарат не показал эффективности, и теперь его не рекомендуют применять, чтобы затормозить развитие ишемической болезни сердца, а также атеросклероза церебральных артерий.Читайте также:

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бад, мозг