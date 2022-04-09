Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220409/skolko-meduchrejdeniy-sozdano-za-tri-mesyatsa-23875765.html
Сколько медучреждений создано за три месяца
Сколько медучреждений создано за три месяца
Госкомстат опубликовал статистику по новым предприятиям и организациям в сфере здравоохранения и социального обслуживания за первый квартал 2022 года.
2022-04-09T20:05+0500
2022-04-09T20:05+0500
общество
госкомстат
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/12/23412448_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_d94f64f273a3a60afc131de4d0f41267.jpg
ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. По данным Государственного комитета по статистике, на 1 апреля 2022 года в Узбекистане действовало 10 731 предприятий и организаций сферы здравоохранения и социальных услуг, сообщает информационное агентство "Дунё".С начала года в этой сфере появилось 475 новых организации. Больше всего медучреждений открылось в Ташкенте (95), Самаркандской (59), Ферганской (51) и Андижанской (43) областях.Читайте также: Всемирный день здоровья: как изменилось здравоохранение в стране за пять лет
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/12/23412448_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_996f5950427cdc22a17dc090e96592c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
госкомстат, статистика

Сколько медучреждений создано за три месяца

20:05 09.04.2022
© pixabay.com/BokskapetМедицина больница оборудование
Медицина больница оборудование - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2022
© pixabay.com/Bokskapet
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Госкомстат опубликовал статистику по новым предприятиям и организациям в сфере здравоохранения и социального обслуживания за первый квартал 2022 года.
ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. По данным Государственного комитета по статистике, на 1 апреля 2022 года в Узбекистане действовало 10 731 предприятий и организаций сферы здравоохранения и социальных услуг, сообщает информационное агентство "Дунё".
С начала года в этой сфере появилось 475 новых организации. Больше всего медучреждений открылось в Ташкенте (95), Самаркандской (59), Ферганской (51) и Андижанской (43) областях.
Читайте также: Всемирный день здоровья: как изменилось здравоохранение в стране за пять лет
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0