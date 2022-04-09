https://uz.sputniknews.ru/20220409/skolko-meduchrejdeniy-sozdano-za-tri-mesyatsa-23875765.html

Сколько медучреждений создано за три месяца

Сколько медучреждений создано за три месяца

Госкомстат опубликовал статистику по новым предприятиям и организациям в сфере здравоохранения и социального обслуживания за первый квартал 2022 года.

2022-04-09T20:05+0500

2022-04-09T20:05+0500

2022-04-09T20:05+0500

общество

госкомстат

статистика

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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. По данным Государственного комитета по статистике, на 1 апреля 2022 года в Узбекистане действовало 10 731 предприятий и организаций сферы здравоохранения и социальных услуг, сообщает информационное агентство "Дунё".С начала года в этой сфере появилось 475 новых организации. Больше всего медучреждений открылось в Ташкенте (95), Самаркандской (59), Ферганской (51) и Андижанской (43) областях.Читайте также: Всемирный день здоровья: как изменилось здравоохранение в стране за пять лет

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