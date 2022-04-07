https://uz.sputniknews.ru/20220407/vsemirnyy-den-zdorovya-kak-izmenilos-zdravooxranenie-v-strane-za-pyat-let-23834266.html

Всемирный день здоровья: как изменилось здравоохранение в стране за пять лет

Всемирный день здоровья: как изменилось здравоохранение в стране за пять лет

Анализ реформ в области медицины провели в Национальном центре по правам человека. Основные цифры – в материале Sputnik.

2022-04-07T15:41+0500

2022-04-07T15:41+0500

2022-04-07T15:41+0500

общество

здоровье

здравоохранение

медицина

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Узбекистан смог улучшить качество сферы здравоохранения благодаря ее модернизации и внедрению новых технологий. К такому выводу пришли в Национальном центре Узбекистана по правам человека (НЦПЧ) во Всемирный день здоровья – 7 апреля.Как отметили в ведомстве, за пять лет в Узбекистане построили и отремонтировали порядка 2 тыс медицинских учреждений. На данный момент власти страны работают над улучшением условий еще в 1,1 тыс больницах.Кроме этого, в медицинских учреждениях страны в течение двух лет установят новые компьютеры в рамках Программы цифровизации медицины, а с 2022-2023 учебного года увеличат квоты на бюджетные места в медицинских вузах, отмечают эксперты НЦПЧ.Еще одним важным показателем для здравоохранения Узбекистана является достижение низкого коэффициента материнской смертности – он составляет всего 18,5 на 100 тысяч родившихся живыми.Узбекистан активно сотрудничает с соседними государствами по вопросам развития медицины. Так, в ноябре прошлого года, во время визита главы Роспотребнадзора Анны Поповой в Ташкент стало известно, что Узбекистан и Россия договорились о расширении обмена опытом.Читайте также:

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здоровье, здравоохранение, медицина