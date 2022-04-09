https://uz.sputniknews.ru/20220409/uzbekistan-otmechaet-den-rojdeniya-amira-temura---foto-23871118.html
Узбекистан отмечает день рождения Амира Темура - фото
Узбекистан отмечает день рождения Амира Темура - фото
В Самарканде широко отпраздновали 686-летие великого полководца
2022-04-09T14:17+0500
2022-04-09T14:17+0500
2022-04-09T14:53+0500
общество
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самарканд
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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. В Самарканде отметили 686-летие со дня рождения полководца и государственного деятеля Амира Темура.Как сообщает пресс-служба городского хокимията,в мероприятии приняли участие глава Самаркандской области Эркинжон Турдимов, представители учебных заведений, правоохранительных органов, областной и городской администрации, военные, а также жители города.Участники праздника посетили мавзолей Амира Темура и возложили цветы к подножию памятника полководцу.В Ташкенте день рождения полководца отметили торжественным мероприятием в Государственном музее истории тимуридов. Организовало праздник Министерство обороны республики.Кроме того, как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, на территории военно-академического лицея "Темурбеклар мактаби" при Национальной гвардии прошел спортивный марафон.Великий полководец Амир Темур, известный также как Тамерлан (от иранск. Темур Лянг – "хромой Тимур") родился 9 апреля 1336 года. С тюркского языка имя Темур переводится как "железный", что во многом повлияло на волевой характер правителя, завоевавшего обширные территории и основавшего единое государство со столицей в Самарканде.Sputnik Узбекистан подготовил графику — об основных критериях, по которым Тамерлан выбирал чиновников и полководцев. Как наказывали и поощряли эффективных слуг народа? Ответ — в нашем видео.
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Узбекистан отмечает день рождения Амира Темура - фото
14:17 09.04.2022 (обновлено: 14:53 09.04.2022)
В Самарканде широко отпраздновали 686-летие великого полководца
ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. В Самарканде отметили 686-летие со дня рождения полководца и государственного деятеля Амира Темура.
Как сообщает пресс-служба
городского хокимията,в мероприятии приняли участие глава Самаркандской области Эркинжон Турдимов, представители учебных заведений, правоохранительных органов, областной и городской администрации, военные, а также жители города.
Участники праздника посетили мавзолей Амира Темура и возложили цветы к подножию памятника полководцу.
В Ташкенте день рождения полководца отметили торжественным мероприятием в Государственном музее истории тимуридов. Организовало праздник Министерство обороны республики.
Кроме того, как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
, на территории военно-академического лицея "Темурбеклар мактаби" при Национальной гвардии прошел спортивный марафон.
Великий полководец Амир Темур, известный также как Тамерлан (от иранск. Темур Лянг – "хромой Тимур") родился 9 апреля 1336 года. С тюркского языка имя Темур переводится как "железный", что во многом повлияло на волевой характер правителя, завоевавшего обширные территории и основавшего единое государство со столицей в Самарканде.
Sputnik Узбекистан подготовил графику — об основных критериях, по которым Тамерлан выбирал чиновников и полководцев. Как наказывали и поощряли эффективных слуг народа? Ответ — в нашем видео
.