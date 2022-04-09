https://uz.sputniknews.ru/20220409/v-uzbekistane-proveryat-mediko-sotsialnye-uchrejdeniya-23873005.html

В Узбекистане проверят медико-социальные учреждения

В Узбекистане проверят медико-социальные учреждения

Президент поручил ответственным лицам проверить состояние учреждений для престарелых, инвалидов и детей-сирот и составить проект постановления о необходимом ремонте.

2022-04-09T16:25+0500

2022-04-09T16:25+0500

2022-04-09T16:58+0500

общество

узбекистан

пожилые люди

инвалиды

сироты

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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам улучшения условий в медико-социальных учреждениях, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе совещания хокимы областей и районов доложили о состоянии медико-социальных учреждений в своих регионах. Так, по их словам, в 12 учреждениях необходимо построить дополнительные корпусов, отремонтировать системы отопления и охлаждения в 21 доме "Саховат и "Мурувват". Еще в ряде интернатов не хватает общежитий, кухни, медицинского отделения или спортзала.В целом, ремонт необходим шести детским домам и 11 школам-интернатам для детей с ограниченными возможностями.Глава государства поручил ответственным лицам еще раз тщательно изучить состояние всех медико-социальных учреждений и подготовить проект постановления о необходимом ремонте и строительстве в них на 2022-2024 годы.По поручению президента, хокимы должны обеспечить систему полного медицинского осмотра, оздоровления и организации отдыха всех обитателей этих учреждений.За последнее время закрылось 10 домов "Мехрибонлик", 3 детских городка и 2 детских дома, поскольку в них больше не было воспитанников – многие дети из социальных учреждений республики возвращаются в свои семьи.За социальную поддержку уязвимых граждан в Узбекистане отвечает Агентство по развитию медико-социальных услуг, созданное в соответствии с президентским указом от 25 марта прошлого года. В его ведение переданы дома-интернаты "Саховат" и "Мурувват", санатории пансионаты для ветеранов и другие учреждения.Заработная плата руководителей и врачей в этих домах-интернатах выросла в 1,5 раза, а оклад младших и средних медработников в этих учреждениях удвоился.За последний год 9,4 тысячи пожилых людей и лиц с инвалидностью, живущих в домах-интернатах, а также 18 тысяч одиноких граждан прошли медицинский осмотр.Государство совместно с фондом "Замин" обеспечило более 2 тысяч детей цифровыми слуховыми аппаратами, 900 детей – ортопедическими протезами и 1100 человек – инвалидными колясками, а также оснастило 11 специализированных школ-интернатов вспомогательными голосовыми аппаратами.Читайте также: Мирзиёев посетил центр исламской цивилизации

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узбекистан, пожилые люди, инвалиды, сироты