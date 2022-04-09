https://uz.sputniknews.ru/20220409/v-uzbekistane-startoval-jurnalistskiy-konkurs-zolotoe-pero--23873776.html

В Узбекистане стартовал журналистский конкурс "Золотое перо"

В Узбекистане стартовал журналистский конкурс "Золотое перо"

Конкурс на национальную премию проводится по пяти номинациям: телевидение, радио, печатные СМИ, интернет-журналистика, материал иностранного корреспондента.

2022-04-09T16:57+0500

2022-04-09T16:57+0500

2022-04-09T16:57+0500

общество

премия

конкурс

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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. В Узбекистане стартовал международный конкурс на получение XVI Национальной премии в области журналистики "Олтин калам" ("Золотое перо"). Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.Премия учреждена Творческим союзом журналистов Узбекистана и Центром по переподготовке журналистов. Ежегодно за выдающиеся материалы в прессе отмечают узбекистанских и зарубежных представителей СМИ, пишущих о республике. Статуэтки и почетные дипломы присуждаются в нескольких номинациях, в том числе за лучшие публикации и репортажи на телевидении, в радиоэфире, печати и в интернет-изданиях. Кроме того, предусмотрены специальные призы: за вклад в развитие журналистики, за активную гражданскую позицию и другие. Отдельно уже несколько лет чествуют иностранных репортеров, пишущих об Узбекистане.На соискание премии до 20 апреля принимаются материалы, опубликованные в период с 31 марта 2021 года по 1 апреля текущего года. Каждый конкурсант должен представить не менее 5 творческих работ.Церемония награждения пройдет 3 мая - во Всемирный день свободы печати.Напомним, в прошлом году национальную премию в номинации для иностранных журналистов получила корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова.Читайте также: Еще одна награда в копилке Sputnik Узбекистан

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