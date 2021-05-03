https://uz.sputniknews.ru/20210503/korrespondent-sputnik-uzbekistan-dilshoda-raxmatova-udostoena-premii-zolotoe-pero-18597568.html

Корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова удостоена премии "Золотое перо"

Корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова удостоена премии "Золотое перо"

Высшая национальная награда в области журналистики "Олтин калам" ("Золотое перо") в этом году вручается в 15-й раз и приурочена к Международному дню свободы... 03.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-03T18:19+0500

2021-05-03T18:19+0500

2021-05-03T18:58+0500

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Корреспондент Международного информационного агентства Sputnik Узбекистан Дильшода Раматова стала лауреатом II степени национальной журналистской премии "Золотое перо" в номинации "За лучший материал про Узбекистан" журналиста иностранного СМИ. Юбилейная церемония награждения по традиции состоялась во дворце "Туркестон".Почетную награду журналистке Sputnik вручил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков.Сразу после награждения корреспондентка поделилась своими эмоциями и поблагодарила за высокою оценку своей работы.Премия учреждена Творческим союзом журналистов Узбекистана и Центром по переподготовке журналистов. Ежегодно за выдающиеся материалы в прессе отмечают узбекистанских и зарубежных представителей СМИ, пишущих о республике. Статуэтки и почетные дипломы присуждаются в нескольких номинациях, в том числе за лучшие публикации и репортажи на телевидении, в радиоэфире, печати и в интернет-изданиях. Кроме того, предусмотрены специальные призы: за вклад в развитие журналистики, за активную гражданскую позицию и другие. Отдельно уже несколько лет чествуют иностранных репортеров, пишущих об Узбекистане.Дильшода Рахматова – корреспондент Sputnik Узбекистан с 2017 года. Ее работы всегда отличаются актуальностью, оперативностью и остротой выбранных тем. Среди ее знаковых материалов за последний год репортажи из ковидного госпиталя под Ташкентом, а также из пострадавших от прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище поселков, очерк о развитии системы дошкольного образования в Каракалпакстане, интервью с министром здравоохранения Узбекистана, а также серия материалов о подготовке Самарканда к предстоящему в 2022 году саммиту ШОС.Редакция Sputnik Узбекистан искренне поздравляет коллегу с заслуженной наградой и желает дальнейших успехов и профессионального роста. С присуждением премии журналистку также поздравил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, который в эти дни принимает участие в медиафоруме.

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свобода слова, сми, награда, журналистика, узбекистан