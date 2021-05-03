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Корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова удостоена премии "Золотое перо"
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210503/korrespondent-sputnik-uzbekistan-dilshoda-raxmatova-udostoena-premii-zolotoe-pero-18597568.html
Корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова удостоена премии "Золотое перо"
Корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова удостоена премии "Золотое перо"
Высшая национальная награда в области журналистики "Олтин калам" ("Золотое перо") в этом году вручается в 15-й раз и приурочена к Международному дню свободы... 03.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-03T18:19+0500
2021-05-03T18:58+0500
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Корреспондент Международного информационного агентства Sputnik Узбекистан Дильшода Раматова стала лауреатом II степени национальной журналистской премии "Золотое перо" в номинации "За лучший материал про Узбекистан" журналиста иностранного СМИ. Юбилейная церемония награждения по традиции состоялась во дворце "Туркестон".Почетную награду журналистке Sputnik вручил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков.Сразу после награждения корреспондентка поделилась своими эмоциями и поблагодарила за высокою оценку своей работы.Премия учреждена Творческим союзом журналистов Узбекистана и Центром по переподготовке журналистов. Ежегодно за выдающиеся материалы в прессе отмечают узбекистанских и зарубежных представителей СМИ, пишущих о республике. Статуэтки и почетные дипломы присуждаются в нескольких номинациях, в том числе за лучшие публикации и репортажи на телевидении, в радиоэфире, печати и в интернет-изданиях. Кроме того, предусмотрены специальные призы: за вклад в развитие журналистики, за активную гражданскую позицию и другие. Отдельно уже несколько лет чествуют иностранных репортеров, пишущих об Узбекистане.Дильшода Рахматова – корреспондент Sputnik Узбекистан с 2017 года. Ее работы всегда отличаются актуальностью, оперативностью и остротой выбранных тем. Среди ее знаковых материалов за последний год репортажи из ковидного госпиталя под Ташкентом, а также из пострадавших от прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище поселков, очерк о развитии системы дошкольного образования в Каракалпакстане, интервью с министром здравоохранения Узбекистана, а также серия материалов о подготовке Самарканда к предстоящему в 2022 году саммиту ШОС.Редакция Sputnik Узбекистан искренне поздравляет коллегу с заслуженной наградой и желает дальнейших успехов и профессионального роста. С присуждением премии журналистку также поздравил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, который в эти дни принимает участие в медиафоруме.
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свобода слова, сми, награда, журналистика, узбекистан

Корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова удостоена премии "Золотое перо"

18:19 03.05.2021 (обновлено: 18:58 03.05.2021)
897
© Рамиз БахтияровКорреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова награждена премией "Золотое перо"
Корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова награждена премией Золотое перо - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2021
© Рамиз Бахтияров
Дополняется
Высшая национальная награда в области журналистики "Олтин калам" ("Золотое перо") в этом году вручается в 15-й раз и приурочена к Международному дню свободы печати.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Корреспондент Международного информационного агентства Sputnik Узбекистан Дильшода Раматова стала лауреатом II степени национальной журналистской премии "Золотое перо" в номинации "За лучший материал про Узбекистан" журналиста иностранного СМИ. Юбилейная церемония награждения по традиции состоялась во дворце "Туркестон".
Почетную награду журналистке Sputnik вручил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков.
© Рамиз БахтияровКорреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова награждена премией "Золотое перо"
Корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова награждена премией Золотое перо - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2021
Корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова награждена премией "Золотое перо"
© Рамиз Бахтияров
Сразу после награждения корреспондентка поделилась своими эмоциями и поблагодарила за высокою оценку своей работы.

"Я бесконечно счастлива была получить это почетную награду — "за объективность и достоверность при освещении событий в Узбекистане". Это крайне важно для меня как журналиста. Я хотела бы сегодня посвятить эту победу всем своим коллегам по орбите Sputnik. Некоторые из них работают в странах, где довольно сильны русофобские настроения, но я уверена, нет такой силы, которая способна сдержать правду и объективность".

Дильшода Рахматова
Корреспондент Sputnik Узбекистан
Премия учреждена Творческим союзом журналистов Узбекистана и Центром по переподготовке журналистов. Ежегодно за выдающиеся материалы в прессе отмечают узбекистанских и зарубежных представителей СМИ, пишущих о республике. Статуэтки и почетные дипломы присуждаются в нескольких номинациях, в том числе за лучшие публикации и репортажи на телевидении, в радиоэфире, печати и в интернет-изданиях. Кроме того, предусмотрены специальные призы: за вклад в развитие журналистики, за активную гражданскую позицию и другие. Отдельно уже несколько лет чествуют иностранных репортеров, пишущих об Узбекистане.
© Рамиз БахтияровДиплом лауреата премии "Золотое перо" Дильшоды Рахматовой "За лучший материал об Узбекистане" журналиста иностранного СМИ
Диплом лауреата премии Золотое перо Дильшоды Рахматовой За лучший материал об Узбекистане журналиста иностранного СМИ - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2021
Диплом лауреата премии "Золотое перо" Дильшоды Рахматовой "За лучший материал об Узбекистане" журналиста иностранного СМИ
© Рамиз Бахтияров
Дильшода Рахматова – корреспондент Sputnik Узбекистан с 2017 года. Ее работы всегда отличаются актуальностью, оперативностью и остротой выбранных тем. Среди ее знаковых материалов за последний год репортажи из ковидного госпиталя под Ташкентом, а также из пострадавших от прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище поселков, очерк о развитии системы дошкольного образования в Каракалпакстане, интервью с министром здравоохранения Узбекистана, а также серия материалов о подготовке Самарканда к предстоящему в 2022 году саммиту ШОС.
Редакция Sputnik Узбекистан искренне поздравляет коллегу с заслуженной наградой и желает дальнейших успехов и профессионального роста. С присуждением премии журналистку также поздравил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, который в эти дни принимает участие в медиафоруме.
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