https://uz.sputniknews.ru/20220409/v-uzbekistane-uprostyat-usloviya-dlya-investorov-23874460.html

В Узбекистане упростят условия для инвесторов

В Узбекистане упростят условия для инвесторов

Президентский указ упрощает процедуры реализации земельных участков, улучшает конкурентную среду в экономике и сокращает бюрократические барьеры для частного сектора.

2022-04-09T18:15+0500

2022-04-09T18:15+0500

2022-04-09T18:57+0500

экономика

иностранные инвесторы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указоб очередных реформах, направленных на создание условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора.Цель документа – ускорить приватизацию, улучшить инвестиционный климат и создать дополнительные удобства для инвесторов, приобретающих госактивы.Упрощен процесс приватизацииТеперь при реализации земельных участков несельскохозяйственного назначения через аукцион можно применять порядок оплаты в рассрочку до трех лет, как и при продаже госактивов.Если же покупатели госактивов или земли, при оплате в рассрочку внесут первоначальный взнос в размере не менее 35%, они получают право передавать эти активы в залог в качестве кредитного обеспечения.С 1 мая 2022 года иностранные граждане получают право приобретать строящиеся новые объекты недвижимого имущества (за исключением земельных участков), не требуя получения вида на жительство в Республике Узбекистан. Это правило распространяется на:Уменьшена стоимость недвижимости, которое нужно приобрести в Ташкенте или Ташкентской области иностранцам для получения вида на жительство в Узбекистане, с $400 000 до $300 000.Улучшена конкурентная средаТеперь юридические лица, индивидуальные предприниматели или группы, выручка которых за последний календарных год не превышает 10 тысяч БРВ, не считаются доминирующими на товарном или финансовом рынке, и к ним не применяются антимонопольные меры.Исключение составляют субъекты естественных монополий, участники госзакупок и биржевых торгов, а также хозяйствующие субъекты, цена продукции которых регулируется государством.С 1 сентября 2022 года госорганы будут применять финансовые санкции к хозяйствующим субъектам, совершившим следующие антиконкурентные действия:Кроме того с 1 сентября 2022 года усиливается административная ответственность за:С 1 января 2023 года в Узбекистане внедрят Индекс развития конкуренции.Читайте также: Экспортерам компенсируют до 70% транспортных расходов

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иностранные инвесторы, узбекистан