В Узбекистане упростят условия для инвесторов
18:15 09.04.2022 (обновлено: 18:57 09.04.2022)
© Sputnik / Владимир ТрефиловДеньги
© Sputnik / Владимир Трефилов
Президентский указ упрощает процедуры реализации земельных участков, улучшает конкурентную среду в экономике и сокращает бюрократические барьеры для частного сектора.
ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указоб очередных реформах, направленных на создание условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора.
Цель документа – ускорить приватизацию, улучшить инвестиционный климат и создать дополнительные удобства для инвесторов, приобретающих госактивы.
Упрощен процесс приватизации
Теперь при реализации земельных участков несельскохозяйственного назначения через аукцион можно применять порядок оплаты в рассрочку до трех лет, как и при продаже госактивов.
Если же покупатели госактивов или земли, при оплате в рассрочку внесут первоначальный взнос в размере не менее 35%, они получают право передавать эти активы в залог в качестве кредитного обеспечения.
С 1 мая 2022 года иностранные граждане получают право приобретать строящиеся новые объекты недвижимого имущества (за исключением земельных участков), не требуя получения вида на жительство в Республике Узбекистан. Это правило распространяется на:
в Ташкентской области, городах Ташкенте и Самарканде – объекты недвижимого имущества, стоимость которых в соответствии с договорами, заключенными в период строительства, составляет не менее эквивалента $150 000 или объекты, принятые в эксплуатацию, стоимостью не менее эквивалента $180 000;
в других регионах – объекты недвижимого имущества, стоимость которых в соответствии с договорами, заключенными в период строительства, составляет не менее эквивалента $70 000 или объекты, принятые в эксплуатацию, стоимостью не менее эквивалента $80 000.
Уменьшена стоимость недвижимости, которое нужно приобрести в Ташкенте или Ташкентской области иностранцам для получения вида на жительство в Узбекистане, с $400 000 до $300 000.
Улучшена конкурентная среда
Теперь юридические лица, индивидуальные предприниматели или группы, выручка которых за последний календарных год не превышает 10 тысяч БРВ, не считаются доминирующими на товарном или финансовом рынке, и к ним не применяются антимонопольные меры.
Исключение составляют субъекты естественных монополий, участники госзакупок и биржевых торгов, а также хозяйствующие субъекты, цена продукции которых регулируется государством.
С 1 сентября 2022 года госорганы будут применять финансовые санкции к хозяйствующим субъектам, совершившим следующие антиконкурентные действия:
соглашения (согласованные действия) и координация экономической деятельности, приведшие к ограничению конкуренции на товарном и финансовом рынке;
злоупотребление доминирующим (монопольным) положением на товарном и финансовом рынке и превосходной переговорной силой, необоснованное завышение цен на продукцию, имеющую социальное и стратегическое значение, а также недобросовестную конкуренцию;
нарушения законодательства о конкуренции при слиянии, присоединении, а также заключении соглашений по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) хозяйствующих субъектов;
совершение антиконкурентных действий на публичных торгах и нарушение антимонопольных требований.
Кроме того с 1 сентября 2022 года усиливается административная ответственность за:
незаконное ограничение органами государственной власти и управления свободного передвижении и реализации сырья, товаров и оказания услуг;
принятие решений, ограничивающих конкуренцию, государственными унитарными предприятиями или учреждениями, объединениями юридических лиц, наделенных полномочиями лицензирования, регистрации, аккредитации и выдачи разрешений;
непредставление по требованию антимонопольного органа необходимых документов и данных, а также представление ложной или недостоверной информации.
С 1 января 2023 года в Узбекистане внедрят Индекс развития конкуренции.
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