https://uz.sputniknews.ru/20220410/23876799.html

ТОП-6 лечебных растений для повышения иммунитета

ТОП-6 лечебных растений для повышения иммунитета

Переменчивая весенняя погода часто ведет к снижению иммунитета и бесконечным простудам. Какие народные средства помогут повысить иммунитет - читайте в нашем материале.

2022-04-10T07:00+0500

2022-04-10T07:00+0500

2022-04-10T07:00+0500

это интересно

иммунитет

лекарственные растения

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Наши коллеги из Sputnik Азербайджан собрал шесть самых полезных рецептов из трав. Они эффективны не только для повышения иммунитета, но и для борьбы с простудой, гриппом и бронхитом.В листьях, стеблях растений, цветках содержатся разнообразные витамины, которые укрепляют иммунную систему. Главное — уметь правильно их подбирать.Корень солодки – хорошее средство от кашля, во время заболеваний верхних дыхательных путей, также полезно для язвы двенадцатиперстной кишки и для лечения гастрита с повышенной кислотностью.Метод приготовления и правила приема: одну столовую ложку измельченного корня солодки залить 1 стаканом кипяченой воды и кипятить на низком огне в течение 10 минут. Затем остудить, отжать и принимать одну столовую ложку 4-5 раз в день. Противопоказания не выявлены.Липа – применяется во время простуды, кашля, ангины, воспаления полости рта.Метод приготовления и правила приема: 2 столовой ложки измельченного липового цветка залить двумя стаканами кипяченной воды, настаивать час, отжать. Принимать по 200 миллилитров 2 раза в день в виде чая. Противопоказания не выявлены.Эхинацея – используется для повышения иммунитета, является эффективным средством от простуды.Метод приготовления и правила приема: измельчить 2 столовые ложки эхинацеи, залить 0,5 литра кипяченной воды, настаивать 2 часа, отжать. Принимать по 200-200 миллилитров в день в виде чая, можно добавить мед. Противопоказания не выявлены.Черная смородина – используется во время гастрита, язвы желудка и 12 перстной кишки, при охрипшем голосе и кашле, при задержке мочи, простуде, во время образования каменей в почках и мочевом пузыре, а также при ревматизме.Метод приготовления и правила приема: 1 чайную ложку измельченного листка смородины залить 1 чайным стаканом кипяченной воды, настаивать на 1-2 часа. Принимать в день несколько раз по столовой ложке. В случае кашля или охрипшего голоса рекомендовано добавлять в настойку мед. Противопоказания не выявлены.Элеутерококк — активно используется во время переутомления, при расстройстве нервной системы, хронических лучевых заболеваниях, пониженном кровяном давлении. Отвар усиливает трудоспособность, умственные возможности, повышает аппетит и боеспособность организма, регулирует сон и поднимает настроение. Спортсмены используют его для повышения силы и энергии.Метод приготовления и правила приема: 50 граммов измельченного корня залить 0,5 литра 40% спирта и настаивать в течение недели, периодически взбалтывая. Принимать по одной чайной ложке 2-3 раза в день в течение одного месяца. Противопоказания не выявлены.Шалфей – эффективное средство для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, воспаления носоглотки, гнойных язв, ран, стоматита.Метод приготовления и правила приема: две столовые ложки измельченного шалфея залить 1 чайным стаканом кипяченной воды и настаивать 2 часа, отжать. Принимать 1/3 стакана 3 раза в день до еды.Не назначается во время беременности, при воспалении почек. Нельзя принимать более трех месяцев, так как длительное применение может вызвать раздражение слизистой оболочки. В виде чая также можно пить смешанный раствор липы, шалфея и черной смородины. Он эффективен во время простуды, гриппа и бронхита.Читайте также: Как экологично и безопасно покрасить яйца к Пасхе — полезные советы

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иммунитет, лекарственные растения