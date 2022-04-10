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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220410/23885177.html
Российские "Аллигаторы" уничтожили бронетехнику Украины — видео
Российские "Аллигаторы" уничтожили бронетехнику Украины — видео
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения колонны техники ВСУ вертолетами Ка-52 "Аллигатор".
2022-04-10T15:32+0500
2022-04-10T15:32+0500
украина
специальная военная операция россии в донбассе
минобороны рф
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Военнослужащие попали точно в цель: вертолеты пролетели над лесополосой на малой высоте и провели стрельбу по украинскому вооружению.На видео показано, как неуправляемые авиационные ракеты С-8 калибра 80 миллиметров заряжают в пусковые устройства "Аллигаторов".Затем показан полет двух Ка-52 на малой высоте, которые ведут стрельбу по колонне неуправляемыми ракетами и из 30-миллиметровой авиапушки.Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:
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видео, украина, минобороны рф

Российские "Аллигаторы" уничтожили бронетехнику Украины — видео

15:32 10.04.2022
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Минобороны России опубликовало кадры уничтожения колонны техники ВСУ вертолетами Ка-52 "Аллигатор".
Военнослужащие попали точно в цель: вертолеты пролетели над лесополосой на малой высоте и провели стрельбу по украинскому вооружению.
На видео показано, как неуправляемые авиационные ракеты С-8 калибра 80 миллиметров заряжают в пусковые устройства "Аллигаторов".
Затем показан полет двух Ка-52 на малой высоте, которые ведут стрельбу по колонне неуправляемыми ракетами и из 30-миллиметровой авиапушки.
Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.
Президент Владимир Путин ранее назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.
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