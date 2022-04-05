https://uz.sputniknews.ru/20220405/gasparyan-obyasnil-zachem-ukraine-nujna-byla-provokatsiya-v-buche--video-23772425.html
Гаспарян объяснил, зачем Украине нужна была провокация в Буче — видео
Гаспарян объяснил, зачем Украине нужна была провокация в Буче — видео
Политолог Армен Гаспарян в интервью Sputnik раскрыл, кому и зачем нужна была эта провокация.
2022-04-05T08:59+0500
2022-04-05T08:59+0500
2022-04-05T08:59+0500
видео
украина
провокации
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал нашумевшие кадры из Киевской области, на которых будто бы запечатлены "погибшие мирные жители". По утверждениям Киева, все они — якобы жертвы российских военных. Лавров назвал эти кадры инсценировкой и напомнил, что российские военные полностью покинули населенный пункт еще 30 марта. На следующий день мэр города заявил, что "все у него в порядке". Кадры же появились лишь через два дня после прибытия в город ВСУ и местных журналистов.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
украина, провокации, видео
Гаспарян объяснил, зачем Украине нужна была провокация в Буче — видео
Политолог Армен Гаспарян в интервью Sputnik рассказал, что происходило в Буче на самом деле.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал нашумевшие кадры из Киевской области, на которых будто бы запечатлены "погибшие мирные жители".
По утверждениям Киева, все они — якобы жертвы российских военных.
Лавров назвал эти кадры инсценировкой и напомнил, что российские военные полностью покинули населенный пункт еще 30 марта.
На следующий день мэр города заявил, что "все у него в порядке".
Кадры же появились лишь через два дня после прибытия в город ВСУ и местных журналистов.