https://uz.sputniknews.ru/20220410/Retsept-bodrosti-ili-Kak-uchenye-rasschitali-pravilnuyu-dozu-kofe-8551893.html
Рецепт бодрости, или Как ученые рассчитали правильную дозу кофе
Рецепт бодрости, или Как ученые рассчитали правильную дозу кофе
Американские ученые по заказу армии разработали способ вычислить оптимальную дозу кофе.
2022-04-10T08:00+0500
2022-04-10T08:00+0500
2022-04-10T08:00+0500
общество
кофе
ученые
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Исследователи из Американской академии медицины сна создали математический алгоритм, позволяющий составить для каждого человека безопасный режим употребления кофе. Как сообщает Science Daily, соответствующие вычисления позволяют увеличить показатель бодрости от популярного напитка примерно на 65%.Так, алгоритм предполагает употребление кофе "по часам". Чтобы определить дозировку, человек проходит тестирование, его ответы учитывают необходимое время активности, сна, массу тела, показатели артериального давления и другие важные факторы.Пока сам алгоритм не раскрывается, поскольку расчёты проводились по заказу армии США. Сейчас технология тестируется на добровольцах из числа солдат американской армии, а после испытаний будет запатентована.Читайте также: Какие БАДы могут навредить мозгу
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MIA „Rosiya Segodnya“
кофе, ученые
Рецепт бодрости, или Как ученые рассчитали правильную дозу кофе
Американские ученые по заказу армии разработали способ вычислить оптимальную дозу кофе.
Исследователи из Американской академии медицины сна создали математический алгоритм, позволяющий составить для каждого человека безопасный режим употребления кофе. Как сообщает Science Daily
, соответствующие вычисления позволяют увеличить показатель бодрости от популярного напитка примерно на 65%.
Так, алгоритм предполагает употребление кофе "по часам". Чтобы определить дозировку, человек проходит тестирование, его ответы учитывают необходимое время активности, сна, массу тела, показатели артериального давления и другие важные факторы.
Пока сам алгоритм не раскрывается, поскольку расчёты проводились по заказу армии США. Сейчас технология тестируется на добровольцах из числа солдат американской армии, а после испытаний будет запатентована.