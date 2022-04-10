https://uz.sputniknews.ru/20220410/munisa-rizaeva-vyskazalas-o-smerti-vladimira-jirinovskogo-23884404.html

"Я его уважала": Муниса Ризаева о Владимире Жириновском

"Я его уважала": Муниса Ризаева о Владимире Жириновском

Пользователи заметили, что певица оставила комментарий под одной из публикаций.

2022-04-10T14:59+0500

2022-04-10T14:59+0500

2022-04-10T15:26+0500

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муниса ризаева

владимир жириновский

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева прокомментировала новость об уходе из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского.Артистка написала в соцсетях, что уважала политика.Владимир Жириновский умер 6 апреля. Ему было 75 лет.В начале февраля политика госпитализировали с диагнозом "коронавирусная инфекция", с тех пор он находился в больнице. Как отмечали в Министерстве здравоохранения, ведущие врачи до последнего боролись за его жизнь.Лидера ЛДПР похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве.К месту погребения процессия прошла в сопровождении почетного караула. После этого была отслужена лития и дан последний салют.Читайте также:

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муниса ризаева, владимир жириновский