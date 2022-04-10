https://uz.sputniknews.ru/20220410/munisa-rizaeva-vyskazalas-o-smerti-vladimira-jirinovskogo-23884404.html
"Я его уважала": Муниса Ризаева о Владимире Жириновском
"Я его уважала": Муниса Ризаева о Владимире Жириновском
Пользователи заметили, что певица оставила комментарий под одной из публикаций.
2022-04-10T14:59+0500
2022-04-10T14:59+0500
2022-04-10T15:26+0500
это интересно
муниса ризаева
владимир жириновский
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева прокомментировала новость об уходе из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского.Артистка написала в соцсетях, что уважала политика.Владимир Жириновский умер 6 апреля. Ему было 75 лет.В начале февраля политика госпитализировали с диагнозом "коронавирусная инфекция", с тех пор он находился в больнице. Как отмечали в Министерстве здравоохранения, ведущие врачи до последнего боролись за его жизнь.Лидера ЛДПР похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве.К месту погребения процессия прошла в сопровождении почетного караула. После этого была отслужена лития и дан последний салют.Читайте также:
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муниса ризаева, владимир жириновский
"Я его уважала": Муниса Ризаева о Владимире Жириновском
14:59 10.04.2022 (обновлено: 15:26 10.04.2022)
Пользователи заметили, что певица оставила комментарий под постом одного из узбекских пабликов.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева прокомментировала новость об уходе из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Артистка написала в соцсетях, что уважала политика.
"Пусть его место будет в раю, я уважала этого человека", — написала Ризаева под постом одного из узбекских пабликов.
Владимир Жириновский умер 6 апреля. Ему было 75 лет.
В начале февраля политика госпитализировали с диагнозом "коронавирусная инфекция", с тех пор он находился в больнице. Как отмечали в Министерстве здравоохранения, ведущие врачи до последнего боролись за его жизнь.
Лидера ЛДПР похоронили 8 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве.
К месту погребения процессия прошла в сопровождении почетного караула. После этого была отслужена лития и дан последний салют.