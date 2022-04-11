https://uz.sputniknews.ru/20220411/biznes-missiya-samarskoy-oblasti-provedet-prezentatsiyu-v-tashkente-23905904.html
Бизнес-миссия Самарской области проведет презентацию в Ташкенте
Бизнес-миссия Самарской области проведет презентацию в Ташкенте
Узбекистанские чиновники и бизнесмены смогут познакомиться с системой образования и здравоохранения российского региона и инвестиционными возможностями.
2022-04-11T17:42+0500
2022-04-11T17:42+0500
2022-04-11T17:42+0500
общество
самарская область
ташкент
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ТАШКЕНТ, 11 апр Sputnik. В Ташкенте пройдет презентация потенциала Самарской области, сообщает посольство России в Узбекистане.На презентации, которая пройдет 12 апреля в гостинице "International Hotel Tashkent", члены делегации Самарской области расскажут о потенциале системы здравоохранения и образования, об инвестиционных возможностях этого крупного российского региона, а также познакомятся с перспективными направлениями регионального сотрудничества.Компании Самарской области уже реализуют проект по строительству крупного тепличного комплекса в Бухаре.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в Узбекистане в 2021 году сотрудничало 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Читайте также: Узбекистан и Россия: 30 лет вместе - инфографика
самарская область
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MIA „Rosiya Segodnya“
самарская область, ташкент
Бизнес-миссия Самарской области проведет презентацию в Ташкенте
Узбекистанские чиновники и бизнесмены смогут познакомиться с системой образования и здравоохранения российского региона и инвестиционными возможностями.
ТАШКЕНТ, 11 апр Sputnik. В Ташкенте пройдет презентация потенциала Самарской области, сообщает посольство России в Узбекистане.
На презентации, которая пройдет 12 апреля в гостинице "International Hotel Tashkent", члены делегации Самарской области расскажут о потенциале системы здравоохранения и образования, об инвестиционных возможностях этого крупного российского региона, а также познакомятся с перспективными направлениями регионального сотрудничества.
Компании Самарской области уже реализуют проект по строительству крупного тепличного комплекса в Бухаре.
Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в Узбекистане в 2021 году сотрудничало 84 субъекта Российской Федерации. Наиболее активными из них были город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.