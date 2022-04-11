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Гинцбург: в России выяснят, защищает ли назальная вакцина от COVID-19 на 100%
Гинцбург: в России выяснят, защищает ли назальная вакцина от COVID-19 на 100%
В России 1 апреля зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от коронавируса.
2022-04-11T15:00+0500
2022-04-11T15:00+0500
россия
коронавирус covid-19
вакцина
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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российские ученые планируют исследовать эффективность назальной вакцины в рамках пострегистрационных исследований, а именно защищает ли она от COVID-19 на 100%.По словам академика, протокол исследования уже составляется. Документы на разрешение подадут после майских праздников.Ранее стало известно, что новая назальная вакцина от коронавируса может получить название "Спутник Н", где литера "Н" будет означать способ ведения препарата в организм, то есть назальный.Также Гинцбург сообщил, что тест-система для определения иммунитета у привитых назальной вакциной против COVID-19 уже существует на рынке и не требует отдельной регистрации. Однако для ее массового применения необходимо расширить инструкцию.Читайте также:
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коронавирус covid-19, вакцина

Гинцбург: в России выяснят, защищает ли назальная вакцина от COVID-19 на 100%

15:00 11.04.2022
© Sputnik / Нина ЗотинаДиректор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2022
© Sputnik / Нина Зотина
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В России 1 апреля зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от коронавируса.
ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российские ученые планируют исследовать эффективность назальной вакцины в рамках пострегистрационных исследований, а именно защищает ли она от COVID-19 на 100%.
"Цель этого исследования будет состоять в проверке того, что интраназальная вакцинация дает стерильный иммунитет", – уточнил Гинцбург.
По словам академика, протокол исследования уже составляется. Документы на разрешение подадут после майских праздников.
Ранее стало известно, что новая назальная вакцина от коронавируса может получить название "Спутник Н", где литера "Н" будет означать способ ведения препарата в организм, то есть назальный.
Также Гинцбург сообщил, что тест-система для определения иммунитета у привитых назальной вакциной против COVID-19 уже существует на рынке и не требует отдельной регистрации. Однако для ее массового применения необходимо расширить инструкцию.
"Тест-система уже есть, это не наша разработка. Мы взяли готовую тест-систему и адаптировали ее под нашу вакцину. Условия проведения анализа сделали такие, что можно определять секреторные иммуноглобулины в слизистых", - отметил ученый.
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