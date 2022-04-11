https://uz.sputniknews.ru/20220411/rekordnoe-kolichestvo-zabolevshix-covid-19-za-sutki-v-kitae-23893561.html
Рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки в Китае
Рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки в Китае
Большинство новых случаев заражения приходится на Шанхай.
2022-04-11T10:00+0500
2022-04-11T10:00+0500
2022-04-11T10:00+0500
в мире
китай
коронавирус covid-19
шанхай
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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. В воскресенье в Китае было обнаружено рекордное количество случаев заражения COVID-19 - 27 595. Подавляющее большинство новых заражений пришлось на Шанхай. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на государственный комитет по делам здравоохранения КНР.Известно, что только за минувшие сутки, в Китае выявили более тысячи подтвержденных случаев. Количество бессимптомных заражений составило 26411. Их в Китае считают отдельно.На востоке страны, а именно в Шанхае, количество подтвержденных случаев составило 914, а бессимптомных – 25173.В Шанхае проживает почти 25 млн человек. В связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции властями мегаполиса было принято решение ввести локдаун с 28 марта. По заявлению властей, он необходим для проведения двух раундов массового тестирования и предотвращения нераспространения вируса. Планировалось, что локдаун пройдет в два этапа: с 28 марта по 1 апреля - в районах к востоку и югу от реки Хуанпу и с 1 апреля до 5 апреля - в районах к западу от реки Хуанпу. Вследствие резкого увеличения количества зараженных власти продлили локдаун. Сроки продления пока неизвестны.Читайте также:
шанхай
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MIA „Rosiya Segodnya“
китай, коронавирус covid-19, шанхай
Рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки в Китае
Большинство новых случаев заражения приходится на Шанхай.
ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik.
В воскресенье в Китае было обнаружено рекордное количество случаев заражения COVID-19 - 27 595. Подавляющее большинство новых заражений пришлось на Шанхай. Об этом сообщает Sputnik Казахстан
со ссылкой на государственный комитет по делам здравоохранения КНР.
Известно, что только за минувшие сутки, в Китае выявили более тысячи подтвержденных случаев. Количество бессимптомных заражений составило 26411. Их в Китае считают отдельно.
На востоке страны, а именно в Шанхае, количество подтвержденных случаев составило 914, а бессимптомных – 25173.
В Шанхае проживает почти 25 млн человек. В связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции властями мегаполиса было принято решение ввести локдаун с 28 марта. По заявлению властей, он необходим для проведения двух раундов массового тестирования и предотвращения нераспространения вируса. Планировалось, что локдаун пройдет в два этапа: с 28 марта по 1 апреля - в районах к востоку и югу от реки Хуанпу и с 1 апреля до 5 апреля - в районах к западу от реки Хуанпу. Вследствие резкого увеличения количества зараженных власти продлили локдаун. Сроки продления пока неизвестны.