https://uz.sputniknews.ru/20220411/glave-sputnik-meedia-cheryshevoy-zapretili-vyezjat-iz-estonii-23901174.html

Главе Sputnik Meedia Черышевой запретили выезжать из Эстонии

Главе Sputnik Meedia Черышевой запретили выезжать из Эстонии

Суд запретил шеф-редактору Sputnik Meedia Черышевой выезд из Эстонии.

2022-04-11T14:20+0500

2022-04-11T14:20+0500

2022-04-11T14:20+0500

эстония

в мире

суд

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. По решению суда шеф-редактору информпортала Sputnik Медиа, россиянке Елене Черышевой запретили выезжать из Эстонии, сообщает РИА Новости.На прошлой неделе власти Эстонии отпустили Черышеву, которую спецслужбы задержали шестого апреля по подозрению в якобы совершенном преступлении против мира, а также нарушении международных санкций."После 16-часового обыска увезли в арестантский дом (следственный изолятор). Потом повезли на допрос, потом был суд, прокурор требовал два месяца ареста. На следующий день судья вынесла решение – запрет на выезд из страны, запрещено покидать дом более чем на трое суток", — заявила Черышева."Сейчас все конфисковано – техника, телефоны, наличные деньги", — сообщила она.До этого в МИД России заявили, что обвинения в адрес Черышевой абсурдны. В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что эстонские "поборники" свободы слова перешли от тактики запугивания к "государственному террору".В начале марта эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников. Как говорила тогда шеф-редактор Елена Черышева, на протяжении года банки в Эстонии замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя". Более этого, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать с порталом, а шеф-редактору и сотрудникам стали угрожать "непонятные личности".Sputnik Meedia сделали бывшие сотрудники Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт два года назад из-за угроз эстонской полиции.Читайте также:Япония любит российский уголь и украинских нацистовФранцузы больше не верят в чудеса

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